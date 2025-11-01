Concello y vecinos de Meaño engalanan los cementerios

El día de Todos los Santos se preparaba ayer también en los cementerios meañeses. De ellos, siete camposantos de otras tantas parroquias del municipio, más un cementerio municipal que es uno de los dos que existe en Dena (conocido como «cementerio viejo», enclavado en los aledaños de la iglesia parroquial, mientras que el Rural Particular «O Pombal» se enclava en la parte baja del montículo de O Castro.

En el cementerio parroquia trabajaban estos días los operarios municipales que son los encargados del mantenimiento y limpieza de los pasillos y zonas comunes. En él los propietarios panteones abonan desde 2013 por esa razón una tasa anual de 7 euros para los propietarios e 1 y 2 nichos, 10 euros para los 3 y 4 niños y 20 euros por los euros de más de cuatro.

En los demás cementerios son colectivo vecinales o parroquiales los que asumen el mantenimiento de esas zonas comunes, en base a tasas vecinales que difieren de unas a otras. El último colectivo que asumió la ampliación, cierre perimetral y reglamentación del mantenimiento en esto últimos años es la Asociación Parroquial Cementerio San Martiño de Padrenda, creada al efecto para regentar el camposanto.

En este municipio no existe mercado reglado de flores de difuntos y únicamente las sirven dos floristerías enclavadas, una en Simes y, la otra en Dena, atendiendo por las mañanas en las dependencias municipales de Mercadena.