El coche de Harry Potter y la Nimbus 2000 anuncian el desenlace del Curtas
El característico vehículo y la reconocible escoba de la saga de JK Rowley atrajo a muchos seguidores a Fexdega | El certamen cinematográfico celebra hoy su gala de clausura
El Curtas, Festival do Imaxinario, entra en su recta final y lo hace con una de sus imágenes más espectaculares: el coche volador de Harry Potter y la icónica escoba «Nimbus 2000». El clásico vehículo azul, réplica exacta del original de la saga, se exhibe desde ayer viernes en el recinto ferial de Fexdega, a cubierto de la lluvia, y si el tiempo lo permite se trasladará mañana sábado a la Praza de Galicia, donde permanecerá desde las 11.00 horas.
La expectación causada por el vehículo fue en aumento a medida que avanzaba la jornada de ayer. La posibilidad de fotografiarse con un elemento tan significativo de la saga en una ambientación creada a tal efecto, fue causando expectación a la espera de que hoy sábado la atracción sea todavía mayor.
El alcalde, Alberto Varela, acompañado por la concejala de Cultura, Sonia Outón, y el edil de Turismo, Álvaro Carou, visitaron ayer la instalación, destacando la importancia del Curtas dentro del calendario cultural arousano. «Vilagarcía ya no entiende su programación anual sin este festival», señaló Varela, quien subrayó que el evento «convierte a la ciudad en un referente cultural que atrae las miradas de todo el mundo».
El Curtas cierra este domingo su edición de 2025 con una intensa agenda de actividades que tendrá uno de sus momentos culminantes hoy sábado 1 de noviembre a las 21.00 horas en el Auditorio Municipal, con la gala de clausura y entrega de galardones. En el acto se rendirá homenaje a tres nombres destacados del cine fantástico y de terror: Arturo Balseiro, maestro de los efectos especiales; Diana Peñalver, actriz gallega con una destacada trayectoria internacional; y Marcus Nispel, director alemán conocido por sus versiones modernas de clásicos del género.
La ceremonia incluirá además una proyección orquestada bajo el título «A noite dos mortos ao vivo», una propuesta que combina música en directo y cine, y que promete ser el broche de oro de una edición que ha vuelto a llenar de magia, ciencia ficción y fantasía las calles de Vilagarcía.
El director del festival, Luis Miguel Rosales, destacó «el enorme esfuerzo del equipo del Curtas por ofrecer cada año una gala diferente y sorprendente», y animó al público a participar en las últimas jornadas de una cita que forma parte de la marca cultural municipal VGA365.
Mañana domingo también habrá tiempo para disfrutar de la feria de artesanía y de las últimas proyecciones en un Salón García que bajará el telón del Curtas.
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- El juez ordena el ingreso en prisión de los dos cabecillas de la operación Doner
- Seis décadas de dedicación al prójimo
- El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego
- Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido
- La Guardia Civil detiene en Cambados a dos personas por presuntos delitos contra la libertad sexual de una menor
- La Cofradía do Centolo Larpeiro cita a sus cofrades en la bodega Pazo Baión
- Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía