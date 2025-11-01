Cambados lleva a pleno unos ajustes en los terrenos a desafectar por Costas

El cuatripartito de Cambados convocará un pleno para el próximo miércoles con el fin de aprobar unos ajustes en la desafectación de los terrenos de Costas en O Pombal. Lo contrario supondría demorar más un trámite ya encaminado y que permitirá acometer las reformas urgentes que precisan las instalaciones deportivas.

El traspaso de los terrenos al Concello está en su recta final, pero Patrimonio del Estado detectó que la superficie no incluía algunos viales y esto obligaba a realizar una segregación de parcelas y las consiguientes correcciones en el Catastro, lo cual «conllevaría meses y no podemos esperar más», explicó el alcalde, Samuel Lago.

No obstante, con el problema también llegó la solución y, en colaboración con Costas del Estado, se expuso que bastaría con realizar una corrección de la solicitud inicial de los terrenos a desafectar, incluyendo esos viales y quedando todo como una unidad, pero teniendo que llevarse a su aprobación en pleno.

Cabe recordar que se trata de unos 34.107 metros cuadrados y que, a pesar de esto, el trámite ya está muy avanzado, con lo cual, es casi seguro que Cambados será su legítimo propietario en 2026, cumpliendo una demanda histórica pues esos terrenos de O Pombal forman parte del entramado urbano.