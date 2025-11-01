El arte invisible del apreciado verde ornamental

Mientras en estos días los cementerios se llenan de flores, hay un trabajo silencioso y esencial que pasa desapercibido para muchos, el del verde ornamental. Detrás de cada ramo, de cada centro o de cada corona, hay hojas, ramas y texturas que realzan la belleza de las flores y dan forma al conjunto. Rogelio Vieites Paz, natural de Corón, se dedica a esta parte invisible, pero imprescindible en el sector floral.

«Un centro de flores no son solo las flores», explica. «También está el aro de paja, la esponja, los plásticos, la tarrina, los verdes y los lazos. El verde ornamental es una parte muy importante del producto final. Es lo que hace que luzca».

Vieites dirige Viveros Vieites Paz, una empresa familiar que ha convertido a Vilanova en un referente en la producción y venta al por mayor de verde ornamental en toda España y Portugal, a excepción de las islas. Su especialidad son las palmáceas, thuyas, photinias y, sobre todo, el eucalipto cinerea, una variedad de hoja redondeada y tono grisáceo muy apreciada en arreglos florales. «De eucalipto cinerea somos el mayor productor en Galicia», comenta con orgullo.

Octubre es el mes más intenso del año. En torno al 40% de las ventas anuales se concentran en las semanas previas al Día de Difuntos. «Nosotros con el verde ya empezamos a finales de septiembre. Son días de mucho trabajo, pero los mayoristas acabamos antes que los floristas. Tiene que ser así para que los minoristas tengan el producto a tiempo», explica Vieites. Desde sus viveros salen toneladas de thuya y eucalipto que llegará a cementerios de toda la península.

La producción de Vieites llega a prácticamente todos los cementerios de la península. / Noé Parga

Galicia, explica, tiene una posición privilegiada en el sector. «Más allá de Ourense ya no se da bien el verde ornamental. Básicamente la razón es que no se puede contar con el riego y la humedad propias de Galicia, por eso aquí se produce todo el verde ornamental de España. Galicia es el mercado prioritario para toda la península.

Un trabajo que esconde muchas horas de dedicación y sabiduría para que la flor luzca en todo su esplendor en fechas tan señaladas como las de hoy. Un protagonismo secundario, pero igual de importante, que realza la suma de los elementos.

Una producción con tres puntos estratégicos

Su producción se reparte entre tres puntos: Vilanova, Mazaricos y Betanzos, con doce hectáreas de terreno y un invernadero de 5.000 metros cuadrados en su parroquia de origen. Cada año poda a mano una hectárea de eucalipto, una tarea laboriosa que exige precisión y conocimiento. «Lo nuestro es hacer cantidad y volumen», dice. «Vendemos a mayoristas que a su vez venden a floristas o a otros distribuidores. Es una cadena larga, pero todos dependemos unos de otros».

El trabajo no se detiene con el paso de las fechas de Difuntos. Las campañas de Navidad, San Valentín, el Día de la Madre o San José, mantienen viva la actividad. «Cada hoja tiene su momento», dice Rogelio Vieites con la serenidad de quien ha visto crecer su oficio junto con las raíces de todo lo que cultiva.Su historia es también la de una continuidad familiar. «Mi padre andaba con las flores y yo continué, pero me especialicé en el verde ornamental», recuerda. Y así, desde Vilanova, su trabajo sigue dando forma, color y vida a las flores y a lo que representan.