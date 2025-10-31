La Xunta impulsa la cocina de cuchara en la plaza de abastos
El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitó Vilagarcía
La Xunta de Galicia reafirmó en Vilagarcía su compromiso con el impulso de los mercados tradicionales gallegos dentro del marco del Plan Estratégico de Comercio de Galicia 2025-2030. El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitó la plaza de abastos con motivo de la iniciativa «Cociña de Culler», organizada por la Federación de Prazas de Abastos de Galicia.
Durante la visita, Alén Castro recorrió los diferentes puestos del mercado local y destacó la importancia de fomentar el consumo de productos de proximidad para la elaboración de platos típicos de temporada. «Las plazas de abastos son espacios clave en la dinamización comercial, turística y social de las ciudades gallegas», subrayó.
El director xeral aprovechó la jornada para anunciar que en 2026 se consolidarán nuevas líneas de apoyo a los denominados «Mercados Excelentes», con el objetivo de mejorar las instalaciones, modernizar los edificios y promover su certificación de calidad. Actuaciones contarán con una inversión cercana a los 4,5 millones.
