Vilagarcía, O Grove y Sanxenxo se suman a la campaña del día sin tabaco en los centros de salud

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se suma al Día Galego sen Tabaco que se conmemora hoy viernes, 31 de octubre, con actividades de sensibilización y apoyo a la deshabituación tabáquica. De este modo, el área de salud apoya las iniciativas de la Consellería de Sanidade, asociaicones y centros educativos, con el lema: «Nuevos consumos, misma elección: elige salud», dedicadas a sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo de tabaco y los beneficios de dejarlo.

Por ello, hoy, se instalarán en el área sanitaria mesas informativas en los hospitales de O Salnés, Provincial, Montecelo y en los centros de salud de Pontevedra, Sanxenxo, O Grove y Marín, en los que se distribuyen publicaciones editadas por el Sergas para apoyar la deshabituación tabáquica, así como materiales sobre tabaquismo en el embarazo, prevención de recaídas y hábitos saludables.

Contarán con la colaboración del voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer.

El programa «Sen malos fumes 2025-26» del área sanitaria se enmarca en la estrategia de prevención de la Consellería de Sanidade, que complementa al cribado poblacional de cáncer de pulmón y las diversas campañas de sensibilización positiva a profesionales, así como los talleres de tabaquismo y las charlas en centros educativos.

Cabe indicar que le tabaquismo sigue siendo la principal causa prevenible de enfermedad, invalidez y muerte, por lo que evitar su consumo es la intervención sanitaria con mejor relación coste-beneficio conocida. En Europa provoca 1,2 millones de muertes anuales y más de cincuenta mil en España.

El caso de Galicia

En la Comunidad Autónoma de Galicia se estima que cada año fallecen más de 2.500 personas por consumo de tabaco o exposición al humo ambiental.

Además, explican, «el tabaco es el responsable del 90% de los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), del 95% de los cánceres de pulmón (y está relacionado con más de veinte tipos de cánceres adicionales), así como de la mitad de las muertes por enfermedades cardiovasculares y otras patologías asociadas».

Según la encuesta «Idades 2024», el 32,7% de la población de Galicia de entre 15 y 64 años fuma a diario. Agregan que el uso del cigarro electrónico sigue una tendnecia ascendente y preocupa especialmente su consumo por los adolescentes: el 23,2% de los jóvenes de 14 y 18 años fumó en el último mes, y el 38,1% probó alguna vez el cigarro electrónico.

Acciones a tomar

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se adhiere a esta jornada con diversas acciones informativas, formativas y asistenciales. Entre las principales líneas de actuación destacan la información y la sensibilización dirigidas a los pacientes -tanto ambulatorios como ingresados- realizada por profesionales sanitarios, informando de los innumerables daños producidos por el tabaco, especialmente dirigida a jçovenes, desmintiendo la falsa inocuidad de las nuevas formas de consumo como el cigarro electrónico, el tabaco calentado, la pipa de agua o el tabaco de mascar.

Asimismo se propone promover los espacios libres de humo en el ámbito sanitario, apoyando a quien desee dejar de fumar, con la creación de una nueva consulta.