La Vía Verde suma un quinto acceso y crece en 217 metros

La Vía Verde de Vilagarcía–Caldas–Portas se ampliará próximamente con un quinto punto de acceso que hará la ruta «más sencilla, accesible y universal». La nueva entrada se habilitará a través de la rúa do Charco, aprovechando el antiguo trazado ferroviario mediante la construcción de un muro de contención y una pasarela elevada, lo que permitirá añadir 271 metros al itinerario.

La actuación, que salió hoy a licitación pública, cuenta con un presupuesto de 230.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, y un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 25 de noviembre a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

El alcalde Alberto Varela recordó que la de Vilagarcía fue «la primera Vía Verde inaugurada en Galicia», en agosto de 2020, y destacó la firme apuesta municipal por este proyecto de movilidad sostenible: «Fuimos pioneros en la comunidad y seguimos trabajando para que se pueda ampliar la ruta hacia Pontevedra y, en el futuro, hasta Vigo», subrayó.

Infografía de la actuación a realizar en la Vía Verde. / Iñaki Abella

El concejal de Turismo, Álvaro Carou, añadió que ya en 2021 el Concello impulsó una reunión con los ayuntamientos implicados para estudiar esa conexión, una iniciativa surgida de la asociación ciclista Pedaladas.

La ampliación a través de la rúa do Charco responde también a una demanda vecinal planteada por los vecinos de Aldea de Arriba, que había solicitado una alternativa al acceso actual, ubicado en la rúa Río de Abelle, donde las pendientes de más del 10% dificultan la entrada a personas con movilidad reducida.

«Gracias a esta inversión, la Vía Verde contará con una nueva entrada mucho más cómoda y segura para todos», apuntó Varela, quien añadió que «Vilagarcía vive su mejor momento, con inversiones que llegan a todo el municipio».

«Es un nexo de unión con la ruta fluvial xacobea y un ejemplo de movilidad sostenible y de recuperación del patrimonio ferroviario», destacó Carou.