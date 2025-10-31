La Variante Espiritual: la ruta que no para de crecer para unir O Salnés con Compostela

Nació como una propuesta de vincular la comarca de O Salnés con el Camiño de Santiago más allá de la conocida Traslatio y, desde un primer momento, no ha parado de crecer. La Variante Espiritual mantuvo este año su crecimiento, más ligero que en Año Santo, pero que la consolida como una alternativa atractiva para alcanzar el gran destino que supone para los peregrinos llegar a la plaza del Obradoiro. Bien conoce estas circunstancias el vilanovés Víctor Abal, propietario de un albergue privado en Barrantes y gestor del público de Vilanova que ayer apuntaba que «esta campaña se encuentra prácticamente acabada y hay que reconocer que seguimos en crecimiento por la gran afluencia de peregrinos que tenemos, lo que nos hace ser muy optimistas para el próximo año, previo al Xacobeo».

El vilanovés apunta que la Variante se ha convertido en un importante motor económico. «Con la cantidad de peregrinos que hemos recibido, hace unos años, estaríamos totalmente desbordados; sin embargo, en torno a ella han ido creciendo albergues privados, que han ido cubriendo la demanda, a lo que se suma que muchos peregrinos optan por utilizar viviendas turísticas o acudir a un hotel, lo que ha limitado mucho los problemas de espacio, especialmente durante los meses de verano, que es cuando más peregrinos recorren el camino». A mayores, también se han ido creando empresas que aportan diferentes servicios a los peregrinos que, hasta hace muy poco tiempo no existían, como la de trasladar las maletas de un punto a otro, permitiéndoles caminar con mayor libertad. También destaca Abal el hecho de que la Variante «comenzó con tan solo una naviera haciendo el recorrido desde Vilanova hasta Pontecesures, y en estos momentos, son cuatro o cinco las que suben peregrinos».

La campaña que termina no ha variado la tendencia de los últimos años, en los que la Variante se ha convertido en una ruta muy recurrente para peregrinos extranjeros. «Sigue siendo un polo de atracción internacional, ya que por el albergue que gestiono en Barrantes casi se podría decir que el 99% de los que han pasado por allí no eran españoles», continúa Abal. Portugueses, polacos, brasileños, estadodunidenses o alemanes, entre otros muchos, han convertido este verano la Variante Espiritual en un auténtico crisol de nacionalidades y lenguas «Para nuestra comarca es muy positivo, porque la Variante nos está dando a conocer en todo el mundo, sobre todo por el entorno natural por el que transita o por la posibilidad de remontar la ría en un barco». Las redes sociales han sido clave en el boca a boca entre los peregrinos, pero Abal también destaca «el esfuerzo de promoción realizado por la Mancomunidade de O Salnés, que ha influido en que muchos peregrinos acaben girando hacia la Variante en Campañó». Además, Abal destaca que la Variante se encuentra muy bien señalizada algo que «todos los peregrinos que pasan por los albergues destacan».

Javier Tourís visitó el monasterio de Armenteira. / FDV