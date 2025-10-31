Martín Códax obtiene uno de los premios «Aupa!»

Bodegas Martín Códax ha sido reconocida en los Premios AUPA 2025 en la categoría Iniciativa Privada por su labor de apoyo y promoción de la cultura gallega a través de sus proyectos musicales Os Xoves de Códax y Outono Códax Festival.

Los Premios AUPA!, organizados por la revista Rock and Roll Army, nacen con el propósito de reconocer la labor de personas, empresas y proyectos que han contribuido de forma notable al avance colectivo del sector musical. Concedidos por un jurado de profesionales expertos, estos galardones se otorgan de manera participativa e independiente, poniendo el foco en aquellas iniciativas que, desde la creatividad, la valentía o el compromiso social, inspiran y sirven como ejemplo a seguir dentro de la industria musical.

La gala de entrega de los reconocimientos se celebró esta mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao, como cierre de la feria profesional BIME, uno de los encuentros más relevantes de la industria musical en España y Latinoamérica. Durante la ceremonia, se puso en valor la diversidad de agentes que, desde distintos ámbitos, contribuyen a construir una escena musical más ética, sostenible e inclusiva, principios que también inspiran estos galardones.

En esta edición, el jurado ha querido destacar el compromiso de Bodegas Martín Códax con la creación y consolidación de espacios culturales en Galicia que unen música, territorio y valores sociales, situando a la bodega como un referente en el apoyo a la cultura y en la conexión entre el vino, las personas y las manifestaciones artísticas.