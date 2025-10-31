Maridaje de excelencia con el jamón de Pedroches y el albariño que se promocionan «al fin juntos»

La Denominación de Origen Rías Baixas ha cerrado la vendimia 2025 con 47,5 millones de kilogramos de uva, una cifra que consolida su liderazgo y reafirma el compromiso de su gente con una viticultura que respeta la tierra, preserva la biodiversidad y apuesta por la sostenibilidad como forma de vida. Lo explican los promotores de un hermanamiento especial, el de la Denominación de Los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba, que con su dehesa de eninas, permite al cerdo 100% ibérico alimentarse en libertad con la mejor materia prima: la bellota.

Uno de los vinos de O Salnés amparados por la Denominación Rías Baixas. | Iñaki Abella

Y es ese respeto por la naturaleza lo que ha hecho que se unan el carácter atlántico del albariño y la naturaleza llevada al máximo esplendor de Los Pedroches, una relación «secreta» de dos productos diferentes «pero con una vocación compartida por cuidar cada paso del proceso, que es el que los hace exclusivos», afirman quienes idearon esta alianza tan bien avenida.

Una comunión «en la que el sabor intenso del jamón de Los Pedroches se fusiona con la frescura y elegancia de los vinos de Rías Baixas, que casan en perfecta armonía tal que prometen conquistar paladares y crear experiencias únicas».

De ahí, que saquen a colación todos los méritos del valle de O Salnés y de Rías Baixas, en general: «En un territorio de minifundio extremo, más de 5.000 viticultores trabajan 21.000 pequeñas parcelas donde la tradición y la innovación se dan la mano. En estas fincas familiares, el sistema de emparrado sigue siendo símbolo de identidad: eleva los racimos, favorece la aireación y permite aprovechar el suelo bajo las cepas para cultivos o vegetación que enriquecen el ecosistema», resumen.

A la vez que añaden que «es ese respeto por la naturaleza el que guía cada paso del proceso: las labores de poda y vendimia manuales, el uso de materiales vegetales como el mimbre, o la fertilización orgánica con restos naturales, reflejan una viticultura de bajo impacto que reduce las emisiones y mantiene vivo el equilibrio del terreno. Asimismo, la implantación de cubiertas vegetales ayuda a conservar la humedad, mejorar la estructura del suelo y atraer insectos beneficiosos que favorecen la salud del viñedo», exponen los promotores de la idea.

Y añaden que la sostenibilidad también se proyecta desde las bodegas, donde crecen los proyectos de viticultura ecológica, biodinámica e integrada. «Algunas de ellas cuentan con certificaciones internacionales como Wineries for Climate Protection, mientras que otras investigan nuevas fórmulas para reducir el uso de fitosanitarios y cobre, grandes desafíos en el clima húmedo galleg0».

Con cada vendimia, Rías Baixas demuestra que cuidar la tierra y mantener vivas las tradiciones no es una mirada al pasado, sino una apuesta por el futuro. E indican que la denominación sigue siendo un modelo de equilibrio entre cultura, naturaleza e innovación, ofreciendo vinos con alma atlántica y raíz sostenible.

Esta acción se enmarca dentro del plan de promoción europeo «Al fin juntos», financiado por la Unión Europea, que une los vinos DO Rías Baixas y al jamón de bellota 100% ibérico DOP Los Pedroches bajo una misma filosofía de autenticidad, sostenibilidad y excelencia.

Valores compartidos

«Al fin juntos» no es solo una campaña de promoción, sino una metáfora de unión entre dos territorios que comparten valores como la sostenibilidad, el respeto al origen y la autenticidad. La iniciativa busca transformar el consumo en una experiencia consciente y emocional, uniendo dos productos extraordinarios en una combinación premium.

«Cada copa de albariño Rías Baixas y cada loncha de jamón de bellota 100% ibérico de Los Pedroches cuentan la historia de su tierra, de sus gentes y de una forma de entender la calidad desde el origen».

Por tanto con esta campaña se busca el objetivo de impulsar la visibilidad y el conocimiento de ambas Denominaciones de Origen. La campaña busca transformar el consumo en una experiencia consciente y emocional uniendo dos productos extraordinarios que dan lugar a una combinación inconfundible.

Este programa tiene como reto conseguir incrementar el grado de conocimiento de ambos sellos de calidad DOP por parte del consumidor. A través de esta estrategia de comunicación se potencia el mensaje de que una Denominación es mucho más que un origen, asociándolo a un producto de calidad garantizada, auténtico y tradicional.

Sobre DO Rías Baixas

La Denominación de Origen Rías Baixas es una pequeña zona vitivinícola situada en el noroeste de España, en la comunidad autónoma de Galicia. En las Rías Baixas existe una tradición vitivinícola milenaria, que se ha heredado generación tras generación, pero desde 1988, con la constitución de su Consello Regulador, el sector vitivinícola adquiere un peso fundamental en el desarrollo de la economía de este territorio.. Rías Baixas se caracteriza por el minifundio extremo. Apuesta por las variedades autóctonas, y la viticultura tradicional que confieren una calidad y origen genuinos a unos vinos de marcado carácter atlántico.

Los Pedroches

La Denominación de Origen Protegida Los Pedroches se sitúa al norte de la provincia de Córdoba, en un entorno natural privilegiado: la dehesa del Valle de Los Pedroches, una de las mayores extensiones de encinas.