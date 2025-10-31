La Guardia Civil estrecha el cerco a los ladrones del valioso cobre en instalaciones públicas

Un total de catorce personas han sido detenidas en lo que va de año en la provincia de Pontevedra por su relación con los robos de cobre en instalaciones eléctricas públicas, servicios de alumbrado o de teléfono, un material muy codiciado por el aumento de valor que ha experimentado.

Con este balance, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra Abel Losada expresa su preocupación por este tipo de hechos ante el alcalde de Catoira Xoán Castaño quien recientemente planteó la necesidad de abordar soluciones en una reunión.

Losada es consciente del aumento del precio del cobre y consecuentemente de que cada vez haya más interés por su ilícita obtención, una tarea que la Guardia Civil considera prioritaria a la hora de investigar sobre estas bandas.

·En todo caso», indica Abel Losada, «quiero transmitirle al alcalde de Catoira que puede estar tranquilo en el sentido de que estos tres episodios ocurridos en su localidad van a ser investigados con la máxima atención por parte de la Guardia Civil y con un alto nivel de eficacia si nos atenemos a los resultados sobre detenciones en la provincia de Pontevedra por robos de cobre».

Agrega Losada que en vista de estos resultados obtenidos «me toca una vez más felicitar al instituto armado por el gran trabajo que hace a diario y que es la base de los magníficos índices de seguridad de los que gozamos en esta provincia».

En cuanto a la resolución de estos robos cometidos en Catoira, Abel Losada confía en que el trabajo de investigación que se está llevando a cabo al respecto «debería dar pronto sus frutos, como ya ocurrió anteriormente en otras localidades donde se produjeron acciones similares antes».

Aprovecha también el subdelegado al ser preguntado por estos sucesos en Catoira para animar a la ciudadanía «a estar alertas si observan alguna actividad sospechosa de este tipo de robos, porque, al final, producen daños cuantiosos y mermas en la calidad del servicio público de alumbrado, eléctrico o telefónico».

Cabe recordar los problemas que en su día causó un robo de este material conductor de la electricidad en un tren de alta velocidad en Andalucía, pues obligó a suspender varios recorridos.

Losada matiza que son unos actos que en absoluto son aislados sino que «hay un repunte en el robo de este material de tan alto valor económico».