La futura estación marítima hace añicos el Club de Mar
El inicio de las obras arrancó con la demolición del emblemático edificio del puerto deportivo
Vilagarcía
Las antiguas dependencias del Club de Mar de Vilagarcía ya son historia. El emblemático edificio durante muchos años de la actividad deportiva y social de la ciudad ha iniciado su proceso de demolición.
Se trata de los primeros pasos de la transformación de la zona del puerto deportivo en la futura estación marítima. La Xunta de Galicia prevé invertir cerca de un millón de euros de fondos europeos en esta nueva infraestructura turística que pretende espolear el turismo náutico en las dársenas vilagarcianas.
