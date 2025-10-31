Durán: «Me he ratificado en lo que dije porque no existe ninguna calumnia»

Todavía faltaban unos minutos para las 12.30 horas, cuando el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, escoltado por su abogado, se presentaba en las puertas del juzgado de Vilagarcía. Durán acudía para declarar ante la titular del Tribunal de Instancia número 1, donde se instruye la querella que María José Vales, candidata a la Alcaldía de Vilanova y portavoz socialista, por injurias y calumnias hacia su persona, al afirmar Durán que había cometido graves irregularidades de gestión en su etapa como patrona mayor, llamándola corrupta y afirmando que tenía causas abiertas con la Justicia.

Tras su paso por dependencias judiciales, Durán afirmaba que «me he ratificado en lo que he dicho, porque no hay calumnia, además de presentar el acta donde la vicepatrona mayor de Vales reconoce que cobró irregularmente y que la patrona lo sabía, así que no he dicho nada que no fuese verdad». Durante su comparecencia, Durán solo contestó a las preguntas formuladas por su abogado y por la juez del caso. En esa comparecencia afirmó que el escrito de Fiscalía al que dio publicidad en plena campaña, le había llegado en un sobre al buzón de su casa, que preguntó en la cofradía y le dijeron que estaba imputada por esos delitos, algo que le habría ratificado el propio patrón mayor. Pese a la rectificación de la Fiscalía, que excluía a Vales de la imputación, Durán volvió a difundir un vídeo y realizó diferentes afirmaciones públicas basándose en la información que se le había comentado desde la Cofradía y del acta de 2022 en la que la vicepatrona reconocía haber cometido una irregularidad y haberse confeccionado un documento en presencia de la patrona, siendo esta conocedora de ella ya que «para retirar el dinero, tiene que firmarlo la patrona». Esos hechos fueron objeto de unas diligencias de Fiscalía que se remitieron a los juzgados de Vilagarcía, dictándose auto de sobreseimiento, aunque Durán afirmó en su declaración que no tuvo forma de saberlo, aportando el acta en cuestión. A preguntas de su letrado, Durán reconoció que del escrito de rectificación de la Fiscalía se enteró por la prensa, pero no lo tuvo delante para leerlo e insistió en que las declaraciones las hizo en campaña electoral, no para difamar, sino porque vino «gente con quejas» contra la querellante por la concesión de la grúa de mejillón (procedimiento que estaría abierto en otro juzgado) y que lo dijo como crítica política porque cree que no es un comportamiento adecuado para un candidato.