Consellería do Mar y Puerto de Vilagarcía revisan el avance de proyectos comunes

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantuvo ayer una reunión de trabajo con José Manuel Cores Tourís y Begoña Mesejo, presidente y directora de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, para analizar nuevas vías de colaboración.

Villaverde destacó la importancia de reforzar la cooperación institucional y valoró los proyectos en marcha en el puerto arousano, como la tercera fase del Ferrocarril Ferrazo, la pavimentación del muelle norte, el nuevo pantalán de la dársena 1 y la línea regular ro-ro con Róterdam, que ha movido casi 100.000 toneladas desde su puesta en marcha.

El encuentro se produce en el marco de la ronda de contactos que la conselleira está realizando con las autoridades portuarias gallegas, en una red que la Xunta gestiona casi en su totalidad a través de Portos de Galicia, con un presupuesto de 35 millones para 2026 dentro de un plan plurianual de 146 millones.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el puerto de Vilagarcía registró un aumento del 8,4% en su tráfico, con 1.166.753 toneladas. Crecieron los graneles líquidos (+17,6%) y la mercancía general (+13,2%), con 232.331 toneladas en contenedores.