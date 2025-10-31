El Concello de Cambados y Zona Centro reeditan los «Bonos de Outono 3x2”

El Concello y la asociación Cambados Zona Centro vuelven a poner en marcha la campaña de los Bonos de Outono con la previsión de alcanzar un retorno de 30.000 euros a la vista de anteriores ediciones de esta iniciativa, que siempre resulta un éxito.

El funcionamiento es el habitual. A partir del 10 de noviembre se ponen a la venta los packs valorados en 30 euros, pero que tienen un coste de 20, asumiendo el Ayuntamiento la diferencia. Así, la aportación municipal vuelve a ser de 6.000 euros con el fin de ayudar al comercio local y de proximidad.

Los Bonos de Outono se podrán comprar en la sede de la asociación de comerciantes, en Rúa Nova, y en otros establecimientos contemplados en las bases y en la cartelería.

El concejal de Promoción Económica, Tino Cordal, indicó que se pueden consumir en la hostelería y el comercio y esta edición está enfocada en las compras navideñas, pues la fecha límite para gastar los vales es el 26 de noviembre, además de ser unos días antes del Black Friday.

El edil compareció con el presidente de Zona Centro, Juan Rey, quien espera un retorno de unos 30.000 euros, según los resultados de anteriores campañas, que fueron satisfactorias para el sector, según comentó.

Las bases para la participación se pueden encontrar en las redes de la entidad y del Concello, y otro de los requisitos es que solo se pueden comprar dos packs valorados en 60 euros por persona, como una manera de que llegue al mayor número posible de ciudadanos interesados.