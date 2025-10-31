Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello actúa para mejorar el estado de las casas de cultura

Una asamblea en la Casa de Cultura de Cea.

Una asamblea en la Casa de Cultura de Cea. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía ha completado las obras en las casas de cultura de Fontecarmoa y Galáns, al tiempo que aprueba nuevas intervenciones en Cea y Faxilde, con una inversión cercana a los 16.000 euros.

En Fontecarmoa se repararon canalones que causaban filtraciones en el salón de actos, mientras que en Galáns se renovaron las instalaciones eléctricas y de fontanería, además de pintar y acondicionar una sala como cocina.

La Xunta de Goberno Local acaba de autorizar 4.000 euros para sustituir una bajante en el centro de Cea, y en los próximos días actuará en Faxilde para reparar la impermeabilización del tejado, además de limpiar bajantes y sumideros.

El Concello destaca que estas mejoras buscan prevenir humedades antes del invierno y mantener en buen estado la red de 17 centros socioculturales gestionados en colaboración con las asociaciones vecinales. A comienzos de año se renovaron los convenios de colaboración con todos ellos para recibir una cuantía anual de 2.000 euros para sus actividades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents