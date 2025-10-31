El Concello actúa para mejorar el estado de las casas de cultura
El Concello de Vilagarcía ha completado las obras en las casas de cultura de Fontecarmoa y Galáns, al tiempo que aprueba nuevas intervenciones en Cea y Faxilde, con una inversión cercana a los 16.000 euros.
En Fontecarmoa se repararon canalones que causaban filtraciones en el salón de actos, mientras que en Galáns se renovaron las instalaciones eléctricas y de fontanería, además de pintar y acondicionar una sala como cocina.
La Xunta de Goberno Local acaba de autorizar 4.000 euros para sustituir una bajante en el centro de Cea, y en los próximos días actuará en Faxilde para reparar la impermeabilización del tejado, además de limpiar bajantes y sumideros.
El Concello destaca que estas mejoras buscan prevenir humedades antes del invierno y mantener en buen estado la red de 17 centros socioculturales gestionados en colaboración con las asociaciones vecinales. A comienzos de año se renovaron los convenios de colaboración con todos ellos para recibir una cuantía anual de 2.000 euros para sus actividades.
