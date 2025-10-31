Catoira invita a acudir al Auditorio para ver «Cousas» de Castelao

El Ayuntamiento de Catoira celebra este domingo un nuevo evento dentro de su programación cultural de otoño en relación con el Año Castelao: una representación teatral de «Cousas», una de las obras más representativas del escritor y político galleguista, con una adaptación a cargo de la compañía «Os Quinquilláns». Será a las siete de la tarde en el Auditorio Municipal, con entrada abierta al público, gratuita, hasta completar el aforo. Contará con música relacionada.

El alcalde Xoán Castaño subraya que incluir piezas de Castelao en la programaicón es casi una obligación para cualquier municipio gallego «debido a su relevancia histórica y la vigencia política de sus ideas en la defensa del país».

La adaptación teatral de «Cousas» llevará a escena tmas de gran profundidad abordados en los relatos, a saber: justicia social, ecologismo o refleciones sobre el arte popular, de la mano de la actriz Tero Rodríguez y Lucho Penavade de «Os Quinquilláns».

Como en todos los montajes de «Os Quinquilláns», habrá un feminismo transversal que recorrerá los cuatro actos en los que está dividida la obra y que recogerán buena parte de las 40 historias del libro. Un ejemplo de ese feminismo será la perspectiva con la que se incluye el relato del padre de Migueliño, en el que se narra como el niño va al puerto a recibir al padre, que la compañía teatral transforma y presenta desde el punto de vista de la madre, que tamibén pensaba que iba a conseguir una vida libre de miserias al volver su marido de la emigración. Esa misma mujer es la queen el libro aparece mencionada como «a marquesiña».

En suma se mezclan personajes e historias, explica Rodrígeuz, quien subraya que la función será para ella «especialmente emocionante» por representarse delante de los vecinos d esu localidad de origen.