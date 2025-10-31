Cambados vibra con un nuevo taller de batucada

Doce años después de llegar a Cambados, la agrupación musical «Olodum do coio» vuelve a organizar un nuevo taller de batucada que contará con numerosos actos a lo largo del curso, entre los que figuran el Samaín, la Cabalgata de Reyes, el Carnaval o la Feira Franca, además de la Festa do Albariño. Los talleres se celebrarán los lunes entre las 20.00 y las 21.30 horas en la Cultural de Vilariño.

Como broche de oro del evento, y coorganizado por el Concello de Cambados en junio se celebrará un Festival de Percusión, donde se concentran cientos de músicos de toda Europa, batuqueiros, turistas y público en general, presentando una propuesta innovadora que profesionaliza al sector.