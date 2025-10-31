Baión trabaja en la creación de una nueva comisión para la romería de San Simón

Positiva. Esa es la opinión que el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, tiene de la última romería de Baión tras hacerse cargo el Concello de la celebración ante la falta de una comisión. Esta fue una medida de emergencia que puede no volver a repetirse en el futuro, ya que se estaría trabajando en la creación de una comisión que pueda sacar adelante el evento en el futuro.

El regidor compareció ayer para explicar que «tuvimos que echar una mano para que continuase San Simón e hicimos lo que pudimos y, la verdad, es que estamos gratamente sorprendidos de la respuesta de la gente ya que, pese a que no hubo verbenas, el sábado y el domingo hubo mucha gente, tanta o más que en años anteriores». El regidor insiste en que lo importante es que «se actuó de forma rápida para mantener una tradición religiosa y gastronómica muy importante para Baión, pero también para Vilanova».

Durán se mostró confiado en conseguir que, desde Baión y desde todo su entorno, se cree una comisión y «se pueda regresar a la normalidad, ya que lo normal es que cada parroquia tenga su propia comisión de fiestas y no sea el Concello el que tenga que sacarlas a delante». Lo que sí quiso dejar claro al respecto es que «agradecemos a toda la gente, vecinos y visitantes, el hecho de que se hayan mantenido fieles a la tradición de San Simón, de escuchar los oficios religiosos en la capilla y degustar después un buen pulpo en las carpas».

La romería de San Simón es una de las de más solera de la comarca de O Salnés. Se celebra en torno al 28 de octubre en el entorno de la pequeña capilla de San Simón, situada al pie de la PO-531, aunque en los últimos años se está trasladando toda la actividad al polígono.