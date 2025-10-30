Vilagarcía licita las 54 nuevas farolas exclusivas del paseo marítimo

El Ayuntamiento de Vilagarcía acaba de sacar a licitación el proyecto de renovación del alumbrado público del paseo marítimo, con un presupuesto de 496.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas tendrán hasta el 24 de noviembre para presentar sus ofertas a través de la Plataforma Estatal de Contratación Pública. El nuevo diseño, obra del escultor local Elías Cochón, se ubicará desde el pinar de A Concha hasta la zona verde frente al Hotel Carril. En total, se instalarán 54 farolas.

Precisamente, el BNG de Vilagarcía emitió ayer un comunicado en el que tacha de «despropósito» que el proyecto no incluya todo el paseo marítimo. Los nacionalistas afirman asistir «estupefactos» a la decisión del gobierno local, y creen que las nuevas farolas deberían llegar a la playa de Portugalete, al terminar el paseo en el puerto de Carril. El BNG sostiene que si no se cambian todas las farolas se producirá «un contraste visual que se traducirá en una discriminación entre la zona actualizada y el final del paseo».

Sobre esto, el Concello avanza que tiene en mente una segunda fase de la remodelación del alumbrado público, y que en esta sí se instalarían las nuevas farolas tanto hasta el puerto de Carril como en el entorno de O Ramal, una vez esta zona se recupere como espacio público municipal.

En cualquier caso, el proyecto que se va a ejecutar ahora -previsiblemente, durante los primeros meses de 2026- se financiará con fondos Next Generation, y «transformará por completo la imagen del paseo marítimo mediante la introducción de un modelo de iluminación exclusivo, diferencial y de alta eficiencia energética», indica el Concello.

Se trata del diseño «Seabird», que cuenta con dos modelos: uno de doble brazo y 7,5 metros de altura, y otro de brazo simple y 6 metros. Las nuevas luminarias permitirán ahorrar unos 17.000 euros anuales en costes de electricidad y reducir las emisiones de CO2 en 26 toneladas.

«El gobierno local considera esencial la realización de este proyecto, también desde el punto de vista estético, ya que realzará el paseo marítimo como uno de los lugares más representativos y concurridos de Vilagarcía», señala Ravella. El Ayuntamiento recuerda que el paseo marítimo también se arregló en dos fases.