Los vecinos reclaman el soterrado de los cables en Bouza de Abaixo

La asociación de vecinos de Vilaxoán cuestiona al Concello de Vilagarcía por el proyecto de humanización de Bouza de Abaixo, al considerar que «la acometida eléctrica y telefónica de los usuarios queda como está, en las fachadas de los edificios y en el espacio aéreo». Así lo apunta la entidad que preside Cándido Meixide.

«Un verdadero proyecto de humanización debería contemplar el soterramiento de las conducciones eléctricas y telefónicas, no solo por cuestiones estéticas y de respeto natural, sino porque los registros de las respectivas compañías telefónicas están distanciados y obligan a los vecinos a pedir autorización a los propietarios de las viviendas intermedias para que fijen los citados cableados, en ocasiones más de diez».

La asociación de vecinos solicitó en su momento al Ayuntamiento que el proyecto de humanización de Bouza de Abaixo pudiese exponerse también en el centro social de Vilaxoán, para que los vecinos pudiesen ver las obras previstas sin necesidad de desplazarse al centro de Vilagarcía.

El Ayuntamiento no accedió a esta petición, algo que ha disgustado al colectivo, al considerar que la administración debería tener una mayor comunicación con los vecinos.

Pero, a mayores, el colectivo advierte de que, «el cableado telefónico y eléctrico vecinal seguirá por las fachadas y por distribución aérea, incluso en el pazo de Pardiñas, un edificio de consideración patrimonial».

La asociación señala que el Concello ya actuó de forma similar en Vázquez Leis. «La conducción soterrada del cableado del alumbrado público queda contemplada en el proyecto, pero el correspondiente a la acometida eléctrica y telefónica de los usuarios queda como está, en las fachadas de los edificios y en el espacio aéreo». La obra costará 775.000 euros.