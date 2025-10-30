Valga quedará sin pasos a nivel con la vía del tren «en un horizonte de tres años»

Valga podría quedar sin un solo paso a nivel ferroviario en un horizonte temporal de tres años. Así se puso de manifiesto en una visita institucional realizada ayer por personal del ADIF, por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y por el alcalde valgués, José María Bello Maneiro, a As Castiñeiras, donde a finales del pasado verano se suprimió uno de estos peligrosos pasos.

La solución adoptada en este caso concreto fue la construcción de un viaducto sobre la vía del tren y la continuación de las carreteras paralelas a ella, garantizando así la conexión entre ambas márgenes de la vía férrea.

El subdirector de Pasos a Nivel e Instalaciones de Protección y Seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Roberto Muela, participó en la visita. Además de inaugurar oficialmente la infraestructura recién construida, en la que se han invertido alrededor de tres millones de euros, los responsables de ADIF y del Ayuntamiento han manifestado su intención de seguir colaborando para eliminar los pasos a nivel en Valga. Quedan dos, uno en Vilar y el otro en la frontera con Pontecesures. «Nuestro objetivo es que en tres años no haya ningún paso a nivel en Valga», afirmó Roberto Muela, y para ello ya se están llevando a cabo negociaciones para definir los proyectos que permitirán alcanzar estos objetivos. «Las conversaciones con el Ayuntamiento de Valga están avanzadas», confirmó el subdirector de ADIF, si bien matizó que los proyectos aún deben ser redactados y aprobados por el pleno para su validación.

De este modo, Valga está cada vez más cerca de un viejo anhelo. En abril de 2007, un tren arrolló a tres hombres en un paso a nivel. Cruzaban con su coche por un paso a nivel cuando fueron arrollados por el convoy; las barreras del paso no funcionaron correctamente. Desde el accidente, decenas de vecinos de Valga se concentraron diariamente en el lugar de la tragedia para exigir la supresión de todos los pasos a nivel. Esa meta está ahora más cerca.

El subdirector del ADIF apuntó que la construcción del puente de As Castiñeiras «mejora la seguridad y permite a los ciudadanos cruzar las vías sin arriesgar sus vidas. Porque la existencia de pasos a nivel es un punto negro desde el punto de vista de la seguridad».

En ese sentido, destacó que Valga «ha sido sensible a este tema desde hace tiempo, a raíz de un accidente que todos recordamos. Gracias a esa sensibilidad del Ayuntamiento y, en particular, del alcalde, en pocos años podremos prescindir de los pasos a nivel en Valga», insistió.

Bello Maneiro confirmó que el Ayuntamiento de Valga «siempre ha estado y seguirá estando involucrado en proyectos que mejoren la seguridad de nuestros vecinos». Respecto a las obras inauguradas hoy, el Ayuntamiento gestionó la adquisición del terreno y lo pagó; el resto de la inversión corrió a cargo de ADIF.