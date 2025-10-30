El Samaín hace del miedo toda una celebración

Las luces anaranjadas de las calabazas vuelven a brillar en los colegios, plazas y asociaciones de O Salnés. La comarca se prepara para celebrar el Samaín, una de las citas más esperadas del otoño gallego, que combina tradición, creatividad y espíritu comunitario. Es el caso de colegios como el de Rubiáns, donde alumnado y profesorado han convertido las aulas en un auténtico homenaje al mundo rural, mezclando la esencia del Samaín con el universo de las granjas gallegas.

Bajo la coordinación de su directora, María de la O Fernández, el centro ha vinculado la decoración y las actividades al Proyecto Documental Integrado, centrado en las costumbres del rural. «Este año la temática es la granja, y las calabazas forman parte de ese entorno», explicó la docente. El resultado: pasillos llenos de figuras talladas, luces tenues y una atmósfera mágica que une aprendizaje y tradición.

Pero la celebración va mucho más allá de los muros escolares. En Vilagarcía, la Asociación Cultural Nós de Sobradelo convertirá su centro sociocultural en un escenario de miedo hoy jueves, a partir de las 19.00 horas. Actuarán Cé Orquestra Pantasma y el grupo de la asociación, y habrá foliada, disfraces, chocolate caliente y desfile de calabazas. Además, se celebrará un concurso con tres categorías de edad, en el que el jurado premiará las piezas más originales y elaboradas.

En el barrio de Os Duráns, la Asociación San Pedro ha organizado un «Paseo do Medo», una particular ruta nocturna con truco o trato incluido, mientras que en Carril, la Asociación Gato Negro propone dos jornadas intensas: el viernes, baile infantil, túnel del terror, concurso de calabazas y queimada en la Praza da Liberdade; y el sábado, un «Baile do Terror» con música de Ministry of Entertainment y menú especial de Halloween en su local social.

En el colegio de Rubiáns el Samaín no pasa desapecibido. | N.P.

La fiebre del Samaín también llega a otros concellos de la comarca. En Meis, los comerciantes de Mosteiro volverán a abrir la Casa do Terror, con sustos garantizados, y el Club Ciclista Armenteira e Punto organiza la peculiar Ruta en bici Samaín, una travesía nocturna que combina deporte y diversión sobre dos ruedas.

Catoira celebrará la Procesión das Caveiras, que alcanza su 25º aniversario con cuentacuentos, teatro callejero, música y discoteca móvil. En Valga, el Auditorio acogerá un concurso de calabazas con premios a la más terrorífica, la más original y la más elaborada.

En A Illa, la Biblioteca Municipal y la Concellería de Cultura ofrecerán un baile de disfraces con chocolatada y cine de miedo el viernes 31, a partir de las 18 horas, con la colaboración del Cineclube Entrecortiñas. Y en Meaño, el pabellón de Xil se transformará en una gran fiesta infantil con hinchables, concurso de disfraces para menores de 14 años y merienda, de 16.30 a 20.30 horas y en O Grove fiesta en el Sun Bar.