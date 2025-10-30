Somos Ribadumia denuncia la «contratación» de un asesor externo en Intervención

Somos Ribadumia denunció ayer que, desde hace semanas, tiene constancia de la presencia de una persona en el Concello realizando tareas de asesoría en el departamento de Secretaría-Intervención, una situación que desde la formación catalogan de «sorprendente y compleja, porque las funciones de estas áreas están legal y administrativamente muy reguladas y no puede ejercerlas cualquiera». Es por ello que, Sergio Soutelo, ha presentado un escrito en el Concello para que el alcalde, David Castro, clarifique una serie de cuestiones al respecto.

Así, piden que se aclare públicamente «que hace esa persona trabajando en instalaciones municipales, cual es su puesto de trabajo y cuales sus responsabilidades y funciones concretas». En caso de que la situación requiera discreción, «que se nos convoque a los portavoces para explicarnos la situación».

También reclaman que se aporte copia del contrato de esa persona o de su empresa con el Concello, incluyendo datos como «la duración del contrato o su coste económico», además de que se aporte «el documento acreditativo de su asunción de responsabilidades en la protección de los datos personales».

Por último, reclaman un informe pormenorizado «donde se explique a qué datos e informaciones tiene acceso esta persona y a que nivel». La supuesta contratación llama la atención de Somos porque «David Castro lleva años asegurando que el Concello no tiene ningún problema de gestión ni de carácter económico, por lo que no parece tener mucho sentido esta contratación de una asesoría externa, salvo que si exista una situación económica compleja, fruto de la desidia del alcalde y de aventuras como gastar dinero en una modificación de crédito de 840.000 euros sin estar aprobada o la ausencia de presupuestos para 2025». Pero, «para más INRI esta persona estaría jubilada desde hace meses y fue secretario de un concello próximo que lleva paralizado meses precisamente por su marcha». Lo más preocupante, insisten, «es que tenga acceso a documentación de empresas y particulares».