Las obras de la EDAR de A Illa entran en una de sus fases más importantes

Las obras de la nueva Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) siguen avanzando a buen ritmo y ha entrado en una de sus fases más importante con la construcción simultánea de dos elementos esenciales para el futuro funcionamiento de la planta: los decantadores y el reactor biológico. El alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa, mostraba ayer su satisfacción por el desarrollo de estos trabajos y subrayó la trascendencia de esta infraestructura para el municipio.

«Esta nueva EDAR no es solo una obra de infraestructuras, es una declaración de intenciones para garantizar un medio ambiente más limpio y protegido para el futuro y estos dos elementos significan contar con un sistema de depuración moderno y protege la ría de Arousa», explica el regidor. Actualmente, la maquinaria y los equipos están centrados en la edificación de las estructuras de hormigón que darán forma a los decantadores, estructuras fundamentales dentro del proceso de depuración, ya que actúan como pulmón del tratamiento, permitiendo la separación de los sólidos y sedimentos de las aguas residuales. El reactor biológico es el corazón verde de la depuración, un sistema de vanguardia en el que se emplean microorganismos de forma controlada para degradar la materia orgánica y los nutrientes presentes en el agua.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 8,5 millones de euros, lo que refleja la importancia de la actuación. La financiación se realiza a través de la colaboración entre administraciones, con el Gobierno de España asumiendo el 80% del coste, a través de la empresa pública Acuaes, mientras que el 20% restante proviene de las arcas del propio concello, a través de la prórroga del contrato de agua y alcantarillado a Espina y Delfín.