Meaño invierte 400.000 euros en mejorar seis viales

El Concello de Meaño ha sacado a contratación un lote de mejora de viales locales en base al Plan +Provincia, que financia la Diputación de Pontevedra, y que supone la actuación en tramos de seis viales de diferentes parroquias. Ello conllevará una actuación que se traducirá, en total, en la mejora de la pavimentación de 1.448 metros lineales. En algunos casos, se acompañará de labores de ensanche para dejar esas pistas con una amplitud de 6 metros.

El proyecto sale a concurso con todo el conjunto por valor de 401.084,15 euros, que es la cantidad fijada por el proyecto técnico elaborado por la firma Ceres a instancias del concello meañés. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre con tope de hora 23,59 minutos.

Ensanche y mejora de pavimento es lo previsto para tres de esos viales, que son los de Espiñeiro-Carballoso en Xil, Pazo-Vilariño-A Toxa (Simes-Meaño) y pista de acceso a Dadín y Viliquín (Dena). Especialmente sensible, este último que, ya fuera recientemente asfaltado en 2023, pese a las advertencias que ya manifestaba los vecinos de la necesidad de un ensanche que no se acometió, sin tener en cuenta entonces el incremento de tráfico en esta pista que sirve de conexión con las superficies comerciales del polígono de Nantes y la autovía AG-4.1, registrándose en él un promedio de 97 vehículos por hora, con picos de más de 200 los sábados. En los otros viales también se contemplan una serie de actuaciones o directamente solo su aglomerado.