Jornadas interminables y noches sin dormir: así afrontan las floristerías la campaña de Difuntos

Los arousanos ultiman los preparativos para las festividades de Todos los Santos y Difuntos. En los cementerios ya hay un trajín constante de personas, que acuden a recoger y limpiar las tumbas de sus seres queridos. Son también días de mucho trabajo en las floristerías, así como en los mercados de flores que se celebran en algunos municipios, como es el caso de Cambados o Vilagarcía.

Precisamente, en esta localidad abrió ayer el mercado bajo una carpa situada en el entorno de la plaza de abastos. Hay media docena de puestos de venta, uno de ellos de cosecha propia de crisantemos. En lo que a precios se refiere, estos han experimentado un ligero incremento en crisantemos o margaritas con respecto a la campaña de 2024.

Puesto de venta de Carlos Patiño. / Noé Parga

La festividad de Todos los Santos supone para el sector de la flor cortada en torno al 20 por ciento de la facturación de todo el año, según datos de la Asociación Española de Floristas. Esta misma entidad cifra en una horquilla de entre 40 y 50 euros el gasto medio por consumidor en flor natural durante estas fiestas.

Dos vecinos en el cementerio de Rubiáns. / Noé Parga

La afluencia al mercado de Vilagarcía se animó ayer considerablemente cuando dejó de llover, después de mediodía. Algunos vecinos acudían para hacer allí mismo ramos o encargar centros. Entre estos, los precios son muy variables, dependiendo del tipo de flor y el tiempo de trabajo empleados, de modo que se podían conseguir centros desde unos 20 euros hasta unos 50.

Vecinas limpiando las tumbas de Santa Mariña Dozo. / Noé Parga

En los cementerios, entre tanto, en las últimas horas han intensificado su trabajo las brigadas municipales de limpieza, que se encargan de la puesta a punto de los camposantos para estas fechas, a pesar de que la práctica totalidad son de titularidad parroquial. El municipal de Rubiáns (Vilagarcía), además, tendrá un horario especial de apertura el próximo sábado.

Producción sin sobresaltos

Inés Grande es una florista de Corón (Vilanova), que expone en el Mercado de Flores de Vilagarcía. Señala que los precios son muy similares a los de 2024 y que en líneas generales la producción para esta campaña no ha sufrido grandes sobresaltos. Sobre los encargos, explica que ya no los está cogiendo en la carpa, puesto que ya tiene «los que me fueron haciendo en casa y en el puesto del mercado semanal» desde hace unos días, y ya no le queda margen para hacer más. De hecho, recuerda como el año pasado, «la noche del 31 al 1 acabamos de trabajar a las siete y media de la mañana», de modo que ya no pudo hacer más que ducharse, tomar algo y salir de casa rumbo de nuevo al mercado de Vilagarcía. «Son unos días de mucho trabajo junto».

Otro de los vendedores que tienen un puesto junto al río de O Con es Carlos Patiño, que tiene un invernadero de flor en Vilaxoán. Él solo vende plantas de cosecha propia: crisantemos de varios colores, tamaños y formas. Los precios van desde los 1,30 euros de los más económicos hasta los 2 euros que cuesta la vara de los magnum, una variedad que destaca por su gran tamaño y elegancia.

El cementerio de Santa Mariña Dozo, ayer. / Noé Parga

Patiño cifra en unos 10 céntimos la subida del precio por tallo de crisantemo, y advierte que el día de encargos será mañana jueves, ya que muchos clientes quiere llevar la flor el mismo día 31 para que llegue en las condiciones ideales al cementerio y aguante así mejor todo el fin de semana.

En el mercado de flores vilagarciano pueden encontrarse paquetes de margaritas a precios de entre 6 y 7 euros; las rosas, a dos euros la unidad; crisantemos, que es la flor por excelencia de Todos los Santos, a entre 1,30 y 2 euros; centros de rosas, a 35. También se pueden encontrar lirios o claveles.

El mercado de Vilagarcía empezó ayer y se celebrará hasta el sábado, 1 de noviembre. El horario de atención al público será de 9.00 a 20.00 horas, salvo el sábado, que abrirá solo de mañana. El otro gran mercado de flores de O Salnés es el de Cambados. Se celebra bajo una carpa en la plaza de Fefiñáns y este reúne a una veintena de floristas. También empezó ayer.

Horarios de los cementerios

Los trabajadores del Ayuntamiento de Vilagarcía llevan a cabo estos días una limpieza especial en los cementerios municipales (Carril y Rubiáns), que se suma a la periódica que ya se realiza en estas zonas a lo largo del año.

El departamento de Parques e Xardíns se encarga de la adecuación de las zonas exteriores, trabajo que ya realizó la semana pasada. Por su parte, el personal de los cementerios está realizando una limpieza interna que incluye trabajos de desbroce, retirada de hierba o recogida de basuras.

Asimismo, el Ayuntamiento de Vilagarcía también ha aprobado para estos días una ampliación del horario de apertura de los cementerios, para facilitar la asistencia de los vecinos. Así, el sábado estará abierto entre las 10.00 horas y las 22.00 horas, de forma ininterrumpida. El resto de la semana se mantendrá el horario habitual, de 10.00 a 19.00 horas.

Finalmente, la Policía Local recuerda a vecinos y visitantes que el mercadillo de los sábados se adelantará esta semana al viernes debido a que el festivo nacional cae en fin de semana, con las consiguientes restricciones de tráfico y aparcamiento.