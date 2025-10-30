Gonzalo Durán regresa al juzgado para declarar por la querella de Vales

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, regresará hoy a los juzgados de Vilagarcía para declarar por la querella interpuesta contra el por la portavoz socialista, María José Vales. Esta le acusa de difamaciones e injurias durante la campaña electoral, cuando la señaló como «una corrupta» por su gestión al frente de la Cofradía de Vilanova. La cita será en el Tribunal de Instancia, Plaza número 1 de Vilagarcía a partir de las 12.30 horas.

Así lo indica la titular del juzgado que también considera necesario prorrogar la instrucción por un período de seis meses, toda vez que «así resulta aconsejable por el futuro devenir de la instrucción en orden de la práctica de nuevas diligencias de investigación que pudiesen resultar esenciales para un completo esclarecimiento de los hechos. Esta prórroga comenzará a contar a partir del próximo 3 de noviembre, después de que se le tome declaración ampliatoria a Durán en la jornada de hoy.

El alcalde de Vilanova ya pasó por sede judicial el pasado 17 de julio de este año por esta causa. Sin embargo, aquel día no llegó a declarar ya que su defensa solicitó un aplazamiento al entender que era necesario contar con una serie de documentación, que se encontraría en otro juzgado, sobre una causa abierta contra la patrona mayor tras un atestado de la Guardia Civil que investigaría su gestión como patrona mayor en relación a la concesión de las grúas. Precisamente hace tan solo un par de semanas, Durán volvió a sacar este tema en una rueda de prensa. En esa cita, el regidor mostró un acta de 2022 de la cofradía en la que se denunciarían «cobros indebidos e irregulares». Este hecho, aseguró Durán en aquel momento, demostraría que «yo no calumnié y he visto como todo el PSOE de la comarca se plantaba aquí en Vilanova, algo por lo que ninguno de sus alcaldes ha pedido disculpas».