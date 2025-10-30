El Concello organiza tres cursos de internet en Dena

Bajo la denominación “Yo conecto.org”, el Concello de Meaño organiza tres cursos presenciales para sacar un mejor partido de internet. El primero versará sobre apps útiles para la gestión de trámites en la red, y se impartirá en el Centro Social de Dena entre los días 17 y 20 de noviembre en horario de 10 a 13 horas. El segundo lo hará sobre la creación de currículum digital, y será en esa misma sede y horario entre el 24 y 28 de noviembre. Y el tercero, sobre crear contenidos con inteligencia artificial se impartirá entre el 1 y 4 de diciembre.

La iniciativa está dirigida a personas entre 18 y 59 años. La inscripción para participar en ellos tiene carácter gratuito y el plazo para formalizar matrícula finaliza el 3 de noviembre, pudiendo tramitarse tanto presencial como telefónicamente en el concello de Meaño. Estos cursos se hacen realidad gracias a Ciber Voluntarios, entidad a aúna a una 5.000 personas que hacen voluntariado en la ayuda a comprender la tecnología y reducir la brecha digital, y que colaboras con diversas firmas, ONG y ayuntamiento.