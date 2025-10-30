La campaña Vilagarcía 100% celebra sus seis últimas actividades para conocer el patrimonio municipal
El Concello pone a disposición 140 plazas a partir de este sábado
La campaña «Vilagarcía 100%», impulsada por la Concejalía de Turismo que dirige Álvaro Carou, celebrará en noviembre las seis últimas actividades gratuitas, con más de 140 plazas disponibles, que podrán reservarse a partir del sábado 1 de noviembre a través de la plataforma municipal ticket.vilagarcia.gal.
El programa, nacido con el objetivo de dar a conocer a los propios vecinos la riqueza natural y patrimonial del municipio, ha contado desde junio con una participación sobresaliente. Más de 1.300 personas disfrutaron de rutas, gymkanas y visitas guiadas, entre ellas las populares excursiones a la isla de Cortegada, que atrajeron a más de 600 asistentes.
En esta última fase, las rutas de senderismo y las visitas al Museo del Ferrocarril serán las grandes protagonistas. La primera cita será el domingo 9, con una ruta entre Carril y la playa de Bamio, con salida a las 10.30 horas desde la Praza do Carril, organizada por la empresa Corticata.
El domingo 16 llegará una propuesta más exigente: la subida al monte Lobeira, con salida a las 10.00 horas desde el centro de Vilagarcía y 30 plazas disponibles, recomendada para mayores de nueve años.
El fin de semana del 22 y 23 de noviembre será especialmente completo. El sábado se realizarán dos visitas guiadas al Museo del Ferrocarril, en turnos de 25 personas (a las 11.30 y 13.00 horas), mientras que el domingo se celebrará la Ruta Mariñeira, a pie desde la Praza da Liberdade hasta Vilaxoán y regreso, con salida a las 10.00 y 30 plazas disponibles.
La campaña concluirá el domingo 30 con una ruta por la Vía Verde, con dos modalidades: a pie (hasta la altura del puente de hierro) o en bicicleta (recorriéndola completa). En ambos casos, la salida será a las 10.00 horas desde el aparcamiento frente al Pazo de Rubiáns.
Desde el Concello destacan que la iniciativa «ha sido un éxito rotundo».
