Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La campaña Vilagarcía 100% celebra sus seis últimas actividades para conocer el patrimonio municipal

El Concello pone a disposición 140 plazas a partir de este sábado

Las visitas a Cortegada fueron un éxito de participación.

Las visitas a Cortegada fueron un éxito de participación. / Noé Parga

Diego Doval

Vilagarcía

La campaña «Vilagarcía 100%», impulsada por la Concejalía de Turismo que dirige Álvaro Carou, celebrará en noviembre las seis últimas actividades gratuitas, con más de 140 plazas disponibles, que podrán reservarse a partir del sábado 1 de noviembre a través de la plataforma municipal ticket.vilagarcia.gal.

El programa, nacido con el objetivo de dar a conocer a los propios vecinos la riqueza natural y patrimonial del municipio, ha contado desde junio con una participación sobresaliente. Más de 1.300 personas disfrutaron de rutas, gymkanas y visitas guiadas, entre ellas las populares excursiones a la isla de Cortegada, que atrajeron a más de 600 asistentes.

En esta última fase, las rutas de senderismo y las visitas al Museo del Ferrocarril serán las grandes protagonistas. La primera cita será el domingo 9, con una ruta entre Carril y la playa de Bamio, con salida a las 10.30 horas desde la Praza do Carril, organizada por la empresa Corticata.

El domingo 16 llegará una propuesta más exigente: la subida al monte Lobeira, con salida a las 10.00 horas desde el centro de Vilagarcía y 30 plazas disponibles, recomendada para mayores de nueve años.

El fin de semana del 22 y 23 de noviembre será especialmente completo. El sábado se realizarán dos visitas guiadas al Museo del Ferrocarril, en turnos de 25 personas (a las 11.30 y 13.00 horas), mientras que el domingo se celebrará la Ruta Mariñeira, a pie desde la Praza da Liberdade hasta Vilaxoán y regreso, con salida a las 10.00 y 30 plazas disponibles.

La campaña concluirá el domingo 30 con una ruta por la Vía Verde, con dos modalidades: a pie (hasta la altura del puente de hierro) o en bicicleta (recorriéndola completa). En ambos casos, la salida será a las 10.00 horas desde el aparcamiento frente al Pazo de Rubiáns.

Desde el Concello destacan que la iniciativa «ha sido un éxito rotundo».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents