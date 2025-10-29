Xaime Toxo presenta su primera novela

La editorial Galaxia y el escritor Xaime Toxo presentan a las 20.00 horas de hoy la novela «70º Norte» en la sala de conferencias del Auditorio de Vilagarcía. Se trata de la primera obra de narrativa larga de Toxo (Bueu, 1955), una distopía sobre el colapso social de las grandes áreas metropolitanas, y el éxodo hacia el norte de un grupo de supervivientes.