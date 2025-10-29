Xaime Toxo presenta su primera novela
La editorial Galaxia y el escritor Xaime Toxo presentan a las 20.00 horas de hoy la novela «70º Norte» en la sala de conferencias del Auditorio de Vilagarcía. Se trata de la primera obra de narrativa larga de Toxo (Bueu, 1955), una distopía sobre el colapso social de las grandes áreas metropolitanas, y el éxodo hacia el norte de un grupo de supervivientes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- El juez ordena el ingreso en prisión de los dos cabecillas de la operación Doner
- Seis décadas de dedicación al prójimo
- El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego
- Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido
- Los barrios con mayor desigualdad salarial están en Vilagarcía y Sanxenxo
- Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía
- Los flamencos de Vigo pueden ser arousanos