Vivenda solo contempla proyectos de promoción pública en Vilagarcía

El problema de la vivienda es uno de los más graves que tiene la sociedad, por lo que las administraciones públicas han comenzado a impulsar iniciativas de vivienda pública o de promoción para paliar en parte esa situación, buscando ofrecer viviendas adecuadas a precios asequibles. La Consellería de Vivenda de la Xunta no es una excepción pero, en la comarca, tan solo ha puesto en marcha un proyecto en los últimos años, el de Marxión en Vilagarcía. A este Concello ha sido al único que el departamento de la Xunta ha solicitado la cesión de parcelas, en Marxión, para la construcción de una decena de viviendas. Esa iniciativa ha visto como se adjudicaba el proyecto por un importe de 105.843 euros a la UTE Oxil-Domohono.

Desde el departamento que dirige María Martínez Allegue señalan que «la Xunta está construyendo viviendas de promoción pública en los suelos urbanizados de su propiedad y, donde no dispone de él y existe demanda, como es el caso de Vilagarcía, contacta con los concellos para que cedan parcelas con ese fin». Reconocen que «el interés se centra en las grandes cuidados y en los municipios del entorno, que «son las zonas donde se concentra la mayor parte de la demanda de vivienda».

Sin embargo, en la comarca de O Salnés hay más concellos que han mostrado su interés en impulsar un proyecto de estas características. El que más avanzado está en ese aspecto es el de A Illa, que cuenta con terrenos para ceder a la Consellería de Vivenda en caso de que esta decida invertir en construcciones de promoción pública en ese municipio. Esos terrenos se encuentran en la avenida de A ponte y fueron adquiridos a través del Plan Nacional sobre Drogas tras ser intervenidos al narcotraficante Marcial Dorado. Se trata de 3.000 metros cuadrados de superficie en los que se calcula que podrán edificarse una s70 viviendas. El proyecto ya fue comunicado a Vivenda en una reunión que el alcalde, Luis Arosa, mantuvo con Martínez Allegue, pero todavía no existe compromiso en firme de la administración autonómica para sacarlo adelante.

Otro municipio que también ha mostrado su interés por desarrollar un proyecto de vivienda pública es el de Vilanova de Arousa. A diferencia de A Illa, el Concello de Vilanova todavía no dispone de los terrenos, aunque ha iniciado contactos con diferentes inmobiliarias para encontrar una parcela en el casco urbano que permita construir bajo, dos pisos y bajo cubierta. Del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, ha puesto como condición indispensable que el terreno se encuentre en zona urbana para poder ejecutar la actuación de inmediato y no se acabe dilatando el proyecto en tramitaciones.

También O Grove ha dado pasos en ese sentido en los últimos tiempos. El municipio grovense aprobó el pasado mes de junio destinar una partida del remanente de tesorería a impulsar un proyecto de construcción de vivienda social, adquiriendo primero los terrenos y construyendo un total de 40 viviendas para su venta o alquiler social. Además de estos tres municipios, en otros concellos como Valga, los partidos de la oposición han presentado mociones pidiendo el impulso a estos proyectos.