Vilanova celebra con flores los 159 años del creador del esperpento

Fue un 28 de octubre de 1866, hace 159 años, cuando nacía en Vilanova Ramón María del Valle-Inclán que, con el tiempo, acabaría convirtiéndose en una de las grandes referencias de la literatura universal. Como viene haciendo en los últimos años, el Concello de Vilanova honro homenaje a uno de sus más ilustres hijos con la celebración de una ofrenda floral ante el complejo escultórico valleinclaniano situado en la plaza de O Castro. Lo hizo desafiando a la pertinaz lluvia que se cernía en ese momento sobre Vilanova y contando con la presencia de la actriz Fátima Rey que interpretó alguno una de escena de una obra de Valle vestida de militar. En el acto, además del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y del diputado provincial, Javier Tourís, participó el cronista oficial del municipio, Benito Leiro.

Con este acto no culmina la Semana da Cultura de Vilanova, ya que el viernes todavía están contemplada la celebración de una serie de actos organizados por la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, que cumple su 25 aniversario y su revista, Cuadrante, alcanza el número 50. Desde la asociación reconocían ayer que los actos que se van a celebrar el viernes servirán de «homenaje de respeto y gloria» a quien les dio el nombre y se convirtió en objeto de su existencia. El del viernes será el último de los actos de la gira que han iniciado bajo el nombre «25 anos/50 números» que, tras pasar por Pontevedra y el Ateneo de Madrid, culminará en la villa natal del escritor. Tanto la revista como la asociación pretenden destacar la íntima ligazón que los une con Vilanova, tierra natal, también, de Cuadrante y del propio colectivo.

Fátima Rey durante un momento de su actuación ante el conjunto escultórico de Valle-Inclán en Vilanova. / Noé Parga

Los actos de esta celebración- homenaje arrancarán en la casa museo de Valle a las 19.00 horas, con Álvaro Lago exponiendo su texto «Un rimero de artículos para Don Ramón», que analiza las cerca de 8.000 páginas dedicadas por Cuadrante a analizar y contextualizar la vida y la obra de Valle-Inclán. Sobre las 19.25 horas Silvia Ozores y Salvador Calderón, subdirectores de la revista Cuadrante, presentarán el histórico número 50 de esa publicación. Sobre las 9.45, Francisco Charlín, director de la revista, entregará el diploma de honor de la revista a Carlos Sánchez Crestar, maquetador y responsable del diseño gráfico de todos los trabajos de Cuadrante y de la asociación desde el número 22, es decir, desde 2011, un acto que incluirá una laudatio en honor del maquetador.

Los actos culminarán con Chema Paz Gago, presidente de Amigos de Valle, entregando el premio Mari Gaila, obra del artista Juan Fernando de Laiglesia, a la actriz Caterina de Azcárate por su interpretación de personajes femeninos valleinclanianos. La Semana da Cultura se despedirá en la iglesia de A Pastoriza, lugar en el que fue bautizado el escritor y que hoy ha dejado el culto para convertirse en un espacio cultural, donde se servirá un pequeño ágape. La Semana da Cultura arrancó el pasado 23 de octubre, con la presentación del libro «A Vilanova de Don Pastor», escrito por Benito Leiro, y ha incluido varias citas clásicas, como la lectura de textos de Valle o la ofrenda floral. También incluyó un concierto de Teo Cardalda y María Monsonís.