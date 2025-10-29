Los vilagarcianos aprovechan ayudas para rehabilitar 31 viviendas antiguas

Los vecinos de Vilagarcía están ejecutando actualmente 31 proyectos de rehabilitación en otras tantas viviendas situadas en los conjuntos históricos de Vilagarcía, Carril o Vilaxoán. En concreto, se están haciendo dos obras en Carril, siete en Vilaxoán, y 22 en la parte antigua de Vilagarcía.

Así lo explicó ayer el Ayuntamiento en una nota de respuesta al Partido Popular, que se quejó en la víspera de que la administración local había «perdido» 216.700 euros de subvenciones para obras de rehabilitación de viviendas. Se trata de las ayudas que el Gobierno central y la Xunta de Galicia conceden para arreglar edificios, pisos o casas situados en las ARI (Áreas de Rehabilitación Integral), que en el caso de Vilagarcía son tres: la del corazón histórico de Vilagarcía, Carril y Vilaxoán.

Desde Ravella explican que en los últimos meses se estuvieron gestionando dos planes de forma prácticamente simultánea: el de 2013 a 2016; y el actual, de 2018 a 2021. En ambos casos, se excedió el periodo temporal inicialmente previsto para dar tiempo a los particulares a realizar las obras previstas.

En la junta de gobierno del pasado 13 de octubre se indica que el Ayuntamiento de Vilagarcía debe devolver 216.700 euros de subvenciones no ejecutadas correspondientes al plan 2013-16. Para el PP, este dinero se «perdió» por culpa del grupo de gobierno socialista, al que acusa de «desidia» y de desmantelar la oficina técnica externa, «haciendo más opaca la información y empeorando el seguimiento de las obras».

Para los conservadores, la devolución de estas ayudas supone un perjuicio para los ciudadanos, que podrían haber rehabilitado sus viviendas, para las empresas de la construcción y para el patrimonio histórico en general del municipio.

El gobierno responde a los conservadores que los 216.700 euros no se han «perdido», sino que no se han gastado, y que se devuelven porque no hubo suficientes proyectos de particulares, y que estos «están en su derecho de solicitar o no las ayudas». De hecho, apunta que, en muchos casos, los propietarios no las piden porque solo cubren hasta un máximo de 12.000 euros.

Además, los socialistas recuerdan que el plan por el que hay que devolver el dinero es el de 2013-16, que gestionó inicialmente la portavoz del PP, Ana Granja, cuando era concejala de Urbanismo con Tomás Fole. Por ello, consideran que debe ser precisamente la ahora líder conservadora quien explique, «por qué sus previsiones quedaron muy por debajo de las ayudas realmente gestionadas».

El gobierno de Vilagarcía añade que el servicio de asesoramiento se mantuvo con la oficina técnica municipal, y que prueba de que el nuevo plan ha funcionado es que se han superado con creces las previsiones de proyectos (contaban con 16, y ya van 31), a pesar de lo cual, «habrá que devolver dinero», pues en muchos casos se trata de obras de coste modesto.