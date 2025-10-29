Vilagarcía se emociona con «San Simón»

«San Simón» es una de las películas del año. Tras su aplaudido paso por el festival de cine de San Sebastián y su premio a la mejor película en la sección Panorama Galicia del de Ourense, la cinta sobre el campo de concentración franquista se estrenó en cines el pasado fin de semana. A última hora de la tarde de ayer acogió una proyección especial, en la que el director, Miguel Ángel Delgado, tuvo la oportunidad de charlar con el público presente en la sala.

El director, tercero por la izquierda, y a su lado Flako Estévez, antes de la proyección. |

Vilagarcía ha tenido un papel importante en «San Simón». Numerosos vecinos de la localidad estuvieron presos en la cárcel franquista, y 90 años después, un centenar de personas, la mayoría de la localidad arousana, han participado de un modo u otro en la película. Esta relación artística ya viene de lejos.

Margarita Teijeiro, de O Faiado da Memoria, explica que hace unos años hicieron un viaje a San Simón, al que se sumó Miguel Ángel Delgado, que ya por entonces estaba trabajando en su proyecto cinematográfico sobre el campo de concentración. En la excursión, Delgado tomó numerosas fotos, y tiempo después fue a Vilagarcía y se reunió con Margarita Teijeiro y Antonio Caeiro, miembro también del Faiado. «Nos enseñó las fotos y nos mostró las personas que quería que actuasen como extras», rememora Margarita Teijeiro.

En efecto, para la grabación de la película, la asociación memorialista movilizó a más de un centenar de personas, la mayoría de Vilagarcía, pero también procedentes de Pontevedra o Marín. Muchas de ellas acudieron al pase de ayer. También lo hicieron los descendientes de algunas de las personas de Vilagarcía que estuvieron presas en el penal de la ría de Vigo, como fueron Ramón Merremes (interpretado por Guillermo Queiro), Dámaso Carrasco (al que da vida Javier Varela), Luis Pando, Jesús Villaverde, Valentín Briones (Julio Arboleda), Bienvenido Lago (Xaime Vilasoa), José Otero Lago, Manuel Oubiña, Ángel Navia o Román Mondragón.

También desde el punto de vista actoral, la película «San Simón» tiene interés para el público arousano, por la presencia, entre otros, del cambadés Flako Estévez, que es Lamas, uno de los protagonistas principales de la película, la niña vilagarciana Lucía Amarelle o la también vilagarciana Ana Fontenla.