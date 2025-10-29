Tradición, artesanía y transmisión cultural unidas por el pandeiro

El ritmo de los «pandeiros» marcó el compás de una jornada muy especial en la Casiña de Lobeira. En pleno pulmón medioambiental, la Asociación Cultural Pesdebarro organizó el pasado domingo un obradoiro de construcción de panderos dirigido por el artesano y músico Xosé Lois D. Lucio, que reunió a personas de distintas edades en una experiencia donde la música, el oficio artesanal y la convivencia se fundieron en una perfecta armonía.

A lo largo del día, los participantes tuvieron la oportunidad de fabricar su propio instrumento desde cero: eligieron y prepararon la madera, tensaron las pieles, cosieron los aros y ajustaron las sonoridades bajo la guía del maestro. El proceso, tan técnico como tradicional, permitió comprender como cada decisión influye en el tono final y en la personalidad de cada pandeiro, reflejando el alma y la dedicación de quien lo construye.

El entorno natural de Lobeira aportó un ambiente único para la creatividad y la colaboración. El aprendizaje compartido generó una atmósfera de comunidad, donde la tradición dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una experiencia tangible.

Un momento de la elaboración de los pandeiros. / Cedida

Al finalizar el taller, una comida de confraternidad con música, baile y castañas asadas puso el broche festivo a la jornada que celebró el espíritu colectivo y la identidad gallega.

Desde la asociación Pesdebarro destacan que el objetivo de este tipo de actividades es «aprender haciendo, compartiendo y disfrutando en grupo». reforzando lazos a través de la cultura y manteniendo viva la herencia musical del país.

Pesdebarro es una asociación cultural vilagarciana comprometida con la recuperación y difusión de las tradiciones populares gallegas, el patrimonio inmaterial y la participación vecinal. Mediante talleres, encuentros musicales y actividades intergeneracionales, fomenta el conocimiento de los oficios artesanos y el valor de la música tradicional como vehículo de unión y transmisión de la memoria colectiva.

El taller de pandeiro en la Casiña de Lobeira fue, en palabras de sus organizadores, «una muestra más de que las raíces culturales siguen vivas cuando se comparten con alegría y con las manos en la madera».