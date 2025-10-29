Tania García comparece por el estado del servicio de limpieza
REDACCIÓN
Vilagarcía
La concejala responsable de Servicios, y teniente de alcalde, Tania García, comparece en el pleno de mañana jueves a petición de Esquerda Unida para explicar la situación actual del servicio de recogida de la basura, que en los últimos meses ha generado varias quejas.
Es uno de los asuntos que se abordarán en la sesión plenaria, que empieza a las 17.00 horas. También se someterá a debate y votación de la corporación una moción del PP relativa a la supresión este año de la Romaría dos Maiores. Finalmente, se votarán una serie de ordenanzas fiscales, con precios actualizados a partir de enero del año que viene.
