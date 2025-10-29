Sanxenxo y O Grove llevan su media maratón hasta Oporto

El Concello de Sanxenxo anuncia que la media maratón "Entre Rías", que comparte con O Grove, se promocionará el próximo finde en la Maratón de Oporto, considerasda "un referente internacional para runners, con más de 22.000 participantes de todo el mundo".

Para ello, tiene previsto instalar un stand informativo en el Palacio de Congresos de la Alfândega, donde además habilitará un "photocall" y relizará actividades con las que atraer visitantes y buscar el fin último de la promoción, como es dar a conocer la carrera entre O Grove y Sanxenxo y captar futuros competidores.

Todo ello acompañado de la presencia de una delegación de ambos ayuntamientos que se reunirá con firma deportivas e instituciones portuguesas.

Es una forma de seguir promocionando una prueba que en dos años ha reunido a 2.500 participantes en las modalidades de media maratón, 10 kilómetros y relevos por parejas, además de celebrar carreras infantiles y otras actividades. Ya es posible inscribirse para la próxima edición, con 2.500 euros en premios.