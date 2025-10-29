Ravella destina 60.000 euros a cubrir el déficit de la empresa de la guardería

La junta de gobierno de Vilagarcía ha aprobado una partida de 59.081 euros con destino a la empresa que gestiona la escuela infantil municipal de A Lomba, con la finalidad de cubrir el déficit en el que ha incurrido dicha firma porque el importe de las cuotas que pagan las familias está congelado desde 2017, y ni siquiera se han actualizado desde entonces con el IPC (Índice de Precios al Consumo).

La empresa, Bonecos Vilagarcía, presentó un escrito en el Ayuntamiento el pasado 26 de agosto, indicando que entre los cursos 2023-24 y 2024-25 había acumulado un déficit de 57.100 euros. En la comunicación, los concesionarios señalaban que «el origen del déficit se debe a que las cuotas que pagan las familias están congeladas sin actualizar en el IPC desde 2017», tal y como se apunta en la junta de gobierno del pasado 13 de octubre.

Bonecos argumentaba que en el contrato municipal de la concesión sí venía contemplada la actualización anual del IPC, de modo que al no hacerse se ven abocados a una situación «de falta de equilibrio financiero».

El Ayuntamiento da por buenas estas explicaciones, y realizó un cálculo de cuánto ha dejado de ingresar la empresa por la falta de actualización de los precios conforme al IPC. Realizó una estimación de cinco años (de 2019 a 2023) y la cantidad resultante fue de 59.081 euros, motivado sobre todo a que el IPC en 2022 y 2023 había escalado hasta el 6 por ciento. Esta es, por tanto, la cantidad que se le abonará a Bonecos.

En la junta de gobierno se explica también que en 2024 el Concello ya aportó a Bonecos los 60.000 euros que le había dado la Xunta para gastos de mantenimiento de la escuela infantil, y que el año anterior le había pagado 14.500 euros, procedentes de esa misma subvención. El ejecutivo de Vilagarcía hizo constar asimismo en la junta de gobierno que los precios en las guarderías no se actualizan en toda Galicia desde el curso 2017-18, ya que son los fijados en el decreto autonómico del 19 de enero de 2012.

A principios de este mes de octubre, el sindicato CIG denunció que la empresa tenía impagos con el personal, al abonarles solo la mitad de la nómina de septiembre. La empresa contestó que su situación se debía a la falta de actualización de las cuotas, pese a haber pedido al Concello en más de una veintena de ocasiones que corrigiese la situación. Hace años que este servicio está contratado sin una nueva licitación.