Ratifican tres años de prisión a un hombre que atropelló a un Guardia Civil en Ribadumia

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha ratificado los tres años de condena y 1.333 euros de sanción a un conductor por intentar esquivar un control de Tráfico en la EP-9305, a su paso por Ribadumia, y acabar atropellando a un agente de la Guardia Civil que trataba de identificarlo. El individuo alegaba que no se había vulnerado su presunción de inocencia, algo que la sentencia descarta, ya que el propio conductor reconoció los hechos y considera que las pruebas de cargo eran contundentes contra él, calificando el recurso como «un intento defensivo, huérfano de la más mínima eficacia para la exoneración que persigue». Los hechos por los que fue condenado el individuo se remontan al 30 de diciembre de 2002, sobre las 16.30 horas, cuando el individuo circulaba por la EP-9305 en dirección a Ribadumia. Se encontró con un control de tráfico que el hombre trató de esquivar girando para meterse en el aparcamiento de un restaurante. Los agentes que hacían el control se percataron de la maniobra y, uno de ellos, se acercó a comprobar la matrícula, colocándose en la frontal del vehículo. Cuando comenzó a dirigirse hacia el individuo que permanecía en el interior, este arrancó el vehículo, lo que obligó al agente a realizar una acción evasiva que no impidió que fuese golpeado por el lateral del coche causándole daños en una pierna.

El hombre alegó en su defensa que iba a ese restaurante, por eso giró y que permaneció en el interior del vehículo mirando el móvil, llevándose una sorpresa cuando apareció el agente «que llevaba en la mano una pistola y gritaba solicitándole la documentación» por lo que se quedó en blanco temiendo un secuestro y arrancó, llevándose por delante al agente.