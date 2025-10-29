El PP provincial se posiciona al lado de los vecinos contra la variante de Caldas
Promueve el respaldo de la Diputación a las demandas ciudadanas y exige al Gobierno de España un trazado que no «parta en dos» lugares como Godos
M. Méndez
Al igual que los vecinos de lugares como Godos, que en las últimas semanas han sembrado la carretera de cruces y pancartas reivindicativas, para dejar patente así su firme oposición al proyecto de la «Variante Oeste de Caldas de Reis e Acceso do Porto de Vilagarcía á AP-9», el PP provincial también considera que el trazado previsto para esa carretera arruinará negocios, obligará a derribar casas y acabará destrozando fincas de cultivo.
Razón por la cual, mañana elevará al pleno de la Diputación –y aprobará– una moción con la que exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible «la inmediata anulación» de ese proyecto, instándolo a realizar un nuevo estudioque contemple alternativas de trazado «que sean aceptadas por los vecinos» de Caldas y Portas, y que, sobre todo, «tengan una menor afección».
Así lo plantea el diputado Jorge Cubela tras reunirse con el alcalde de Portas, Ricardo Martínez, y la edil conservedora caldense Sara Martínez.
La conclusión a la que llega Cubela es que el citado proyecto «parte en dos a Caldas de Reis y Portas», de ahí que el PP respaldara, y respalde, «las movilizaciones vecinales y la redacción de alegaciones».
Un respaldo que los conservadores comparan con la posición del PSOE, tanto en España como en Galicia, pues «está tratando de sacar adelante esta Variante con una actitud totalmente oscurantista, abriendo la fase de exposición pública en agosto y con nula publicidad».
Entienden en el PP que este proceder «deja clara su intención de llevar a cabo el proyecto sin importarle los graves problemas que causaría en ambos concellos».
