Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Mejillón de Galicia sabe del impacto que causan los tarugos o palillos plásticos empleados en las cuerdas de las bateas para distribuir el peso de la «piña» que forma el molusco y reducir el riesgo de desprendimiento del mismo.

Esos elementos plásticos están presentes en todas las rías gallegas y su litoral, como se ha constatado en cada una de las acciones de lucha contra la basura marina llevadas a cabo en la comunidad en los últimos años.

Es por ello que la DOP quiere adoptar medidas y anuncia, por ejemplo, la instalación de contenedores para su recogida y la celebración de jornadas de limpieza en colaboración con el propio sector productor y las empresas sumistradoras de las cuerdas.

El órgano que preside Mané Calvo quiere, de este modo, «avanzar hacia una mitilicultura más sostenible», y de ahí su intención de proyectar «una nueva dinámica de gestión interna» de los palillos «como medida de fortalecimiento de la estructura organizativa del sector».

Un productor muestra los palillos en una cuerda de cría vacía. / FdV

Es por ello que se instalarán contenedores específicos para la recogida de palillos, organizaremos dos jornadas de limpieza del litoral en la que los propios productores se responsabilizarán de su recogida y coordinaremos su retirada para su posterior reciclaje».

Todo ello al abrigo de un proyecto de dos años de duración denominado «Avances en la gobernanza del sector mitícola para la mejora de la gestión de los materiales empleados en el cultivo», financiado con 76.399 euros por la Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (Fempa).

Iniciativa, por cierto, «de marcado interés colectivo, ya que busca beneficiar tanto a los productores de mejillón y su cadena de valor como a la sociedad en general, avanzando en la sostenibilidad de la principal actividad acuícola de Galicia», destaca la DOP.

El residuo más presente en cada campaña de limpieza en la costa Desde hace muchos años los centros de enseñanza, colectivos ecologistas, entidades privadas como Abanca, cofradías de pescadores y administraciones públicas llevan a cabo campañas de recogida de basura marina en toda la costa gallega y algunas de sus islas, como Sálvora, Cortegada y Areoso. Y resulta que en cada una de las jornadas de voluntariado desplegadas, sobre todo en las Rías Baixas, los palillos o tarugos de la batea figuran entre los desperdicios más abundantes. Son cada vez más las voces que reclaman soluciones para evitar que estos plásticos invadan el medio marino y minimizar sus efectos negativos. Y a ellas se suma ahora el propio Consello Regulador de la DOP Mexillón de Galicia, anunciando sus propias jornadas de limpieza y la implicación en las mismas del sector productor.

No es la primera vez que da pasos en pro de la economía circular y la acuicultura sostenible, participando en proyectos como los tendentes a valorizar la concha sobrante, reutilizar los restos generados en las industrias y evitar que los palillos, sacos de plástico, cuerdas de cultivo y demás elementos acaben convertidos en basura marina.

Ejemplo de ello es el proyecto «Acuicultura sostenible y economía circular» (Acuieco), puesto en marcha en 2019 y del que Joaquín Garrido, secretario general del Consello Regulador de la DOP, hablaba hace cuatro años para incidir en que la sociedad está cada vez más concienciada respecto al problema que suponen los residuos en el mar.

Retirada de redes y aparejos acumulados en el lecho marino, en el entorno del islote Areoso. / Obra Social A Fundación

Frente a lo que aseguraba que los bateeiros son «especialmente sensibles con la necesidad de disponer de unas aguas limpias en las que desarrollar el cultivo de nuestro mejillón», por lo que proponía «dar ejemplo y asegurar las mejores prácticas en la gestión de los materiales empleados, con el objetivo de minimizar la generación de basuras marinas».

Así se presentaba el proyecto Acuieco, planteado «para avanzar hacia una acuicultura más sostenible, buscando una mejor gestión de los materiales utilizados en el cultivo de mejillón en Galicia».

El Consello abogaba así por promover un cambio de hábitos en el propio sector, tratando de reducir el impacto ambiental, mejorar el uso sostenible de los recursos, fortalecer la colaboración entre agentes de I+D+i y el sector acuícola y visibilizar la igualdad de género.

Palillos recogidos en una playa de O Grove. / FdV

Lo que se hizo ayer fue presentar ante diferentes representantes del sector y los socios científicos del proyecto los avances experimentados desde que esta línea de investigación se puso en marcha, en el año 2019.

Una acción que se había centrado, por ejemplo, en realizar un diagnóstico del proceso productivo del molusco y estudiar los materiales que se emplean en las fases de obtención de mejilla, encordado, desdoble y cosecha.

Como se explicó en 2021, se detectaron e inventariaron los puntos o acciones que conllevan pérdida de materiales durante el proceso de laboreo, tales como los palillos, las cuerdas y los sacos que se emplean en el cultivo y comercialización del molusco.

Imagen de archivo de una actividad desplegada por escolares arousanos en la que mostraron un mensaje claro sobre la arena contra los plástico, el cual escribieron utilizando algunos de los tarugos que se habían encontrado. / Noé Parga

Y a instancias del Acuieco incluso se realizaron estudios en los diferentes puertos «para conocer nuestra flota y la singularidad de cada productor, lo cual nos permitirá mejorar las prácticas de cultivo y laboreo», indicaba el Consello Regulador.

El Acuieco permitió que en 2020 se adjudicara a la empresa pontevedresa Equilátero Desarrollo Sostenible Consultores la prestación de los servicios correspondientes al mismo, tales como realizar un diagnóstico del proceso productivo del molusco y estudiar los materiales que se emplean y sus características, tanto en la fase de obtención de mejilla como en las de encordado, desdoble y cosecha.

A Equilátero Consultores se le encomendaba entonces detectar e inventariar los puntos o acciones que conllevan pérdida de materiales durante el proceso de laboreo, tales como los palillos, las cuerdas y los sacos que se emplean en el cultivo y comercialización del molusco.