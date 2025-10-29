Meis suspende su feria de ganado a causa de la dermatosis nodular

Las medidas cautelares contra la dermatosis nodular contagiosa que ha aprobado la Xunta han obligado al Concello de Meis a suspender la celebración de su tradicional Mercado do Gando, que se celebra el segundo sábado de cada mes en el municipio y que estaba previsto para el 8 de noviembre. Aunque en el mercado de Meis apenas hay presencia de ganado bovino y se trata de una feria de pequeñas dimensiones, la resolución obliga a suspender la actividad durante un mínimo de 21 días naturales, que se podrán prorrogar por resolución dependiendo de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, apuntaba ayer que «es una comunicación que nos ha remitido la Xunta a todos los concellos y, ante la posibilidad de que pueda registrarse algún contagio, se ha decidido suspender este tipo de actos en toda Galicia a la espera de ver como evoluciona» una situación que, en Galicia, todavía no ha registrado ningún caso, pero sí en lugares de Cataluña, donde ya ha obligado a sacrificar más de 2.500 reses. De todas formas, la Xunta ha decidido evitar cualquier tipo de incidente o contagio y ha puesto en marcha una serie de medidas para que la enfermedad no llegue a Galicia, entre ellas, la suspensión de cualquier feria de ganado que se celebre en todo el territorio. «Es cierto que somos una feria muy pequeña y la presencia de ganado bovino es testimonial, ya que hay más presencia de otros animales, pero tenemos que cumplir con las directrices que nos indica la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industria Agroalimentaria», explica Giráldez.

El mercado de ganado de Mosteiro es hoy en día una sombra de lo que fue. A principios del siglo XX fue uno de los más importantes del norte de la provincia de Pontevedra, y hasta Meis se desplazaban tratantes de toda Galicia, pero ahora su actividad es muy pequeña y se centra en ganado porcino y equino.