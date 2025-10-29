Medio centenar de maltratadores quebrantaron las medidas impuestas

Medio centenar de hombres de O Salnés condenados por violencia contra las mujeres, o a los que se les han impuesto medidas provisionales de alejamiento de sus víctimas, las han quebrantado en lo que va de año. Así lo reflejan las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según las cuales todos los casos denunciados se han producido en el partido judicial de Cambados.

En concreto, entre enero y junio de este año, los juzgados cambadeses tramitaron 56 denuncias por quebrantamiento de condena o de medidas cautelares, mientras que en los juzgados de Vilagarcía no consta ninguna. Precisamente, uno de los aspectos que a menudo denuncian con mayor énfasis las asociaciones de apoyo a las víctimas de la violencia machista es el riesgo que supone para las mujeres el quebrantamiento sistemático de las condenas y las órdenes de alejamiento por parte de sus agresores. A menudo, los infractores actúan con reiteración.

En lo que va de año, los siete juzgados de los dos partidos en los que se inscriben los municipios arousanos sumaron 255 delitos por violencia contra las mujeres (113 en Vilagarcía y 142 en el partido judicial cambadés), lo que supone un incremento del 42 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024. El incremento interanual ha sido especialmente elevado en el partido judicial cambados.

Se da la circunstancia de que a nivel gallego, los delitos se incrementaron un 5 por ciento en el segundo trimestre de este año, con respecto al mismo periodo del anterior.

El porcentaje de condenados es mayor en Vilagarcía

El Consejo General del Poder Judicial analiza también cómo terminan las denuncias, y el porcentaje de investigados que son finalmente condenados. En el partido judicial de Vilagarcía hay mayor porcentaje de sentencias condenatorias, puesto que en torno al 20 por ciento de los casos por violencia contra las mujeres que llegan a estos juzgados terminan en una resolución judicial condenatoria en la propia sede de O Cavadelo. En apenas un 2 por ciento de los casos, la sentencia es absolutoria, y en un 47 por ciento se produce un sobreseimiento provisional por falta de pruebas. En el 23 por ciento restante, el procedimiento se eleva a otros juzgados debido a la gravedad de los hechos.En Cambados, el porcentaje de sentencias condenatorias es algo menor, pues ronda el 12 por ciento; y durante el segundo trimestre de este año se sobreseyeron de forma provisional hasta el 71 por ciento de las denuncias, al considerar los instructores que no había pruebas de cargo suficientes.En lo que respecta al porcentaje de investigados que son condenados en los partidos judiciales arousanos, en Vilagarcía se alcanzó el 91 por ciento entre abril y junio pasados; y en Cambados, el 78 por ciento.