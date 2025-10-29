Meaño tendrá una pasarela admirar el entorno del río Chanca

La Mancomunidade de O Salnés puso en marcha ayer las obras de la pasarela-mirador del entorno natural del Río Chanca, en el municipio de Meaño, una obra que pretende ser un referente de turismo sostenible en O Salnés. La actuación, financiada con fondos del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeos 2021, pone en valor el entorno fluvial y natural del municipio saliniense.

Se trata de un proyecto que combina la integración paisajística, la accesibilidad y la sostenibilidad como ejes de actuación, buscando el maridaje entre la protección de un entorno natural como es el río da Chanca con un modelo turístico respetuoso y de calidad.

En el inicio de las obras, el alcalde de Meaño, Carlos Vieites, destacó que esta infraestructura «permite disfrutar y redescubrir un espacio natural de gran valor ecológico, fortaleciendo la identidad de Meaño como destino sostenible y de calidad dentro del Salnés». Añadió además que la obra «responde al objetivo de mejorar la experiencia de vecinos y visitantes, al mismo tiempo que protege y realza el patrimonio natural del municipio».

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad del Salnés, David Castro, puso en valor la colaboración institucional entre los distintos ayuntamientos de la comarca, y el apoyo recibido del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeos 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU). «Este tipo de proyectos demuestran cómo la cooperación y la inversión europea permiten generar oportunidades, crear experiencias turísticas sostenibles y reforzar la competitividad del territorio», señaló