La lluvia obliga a desplegar un plan alternativo para el desfile de Samaín

Las previsiones meteorológicas previstas para el próximo viernes, cuando se iba a celebrar el tradicional desfile de Samaín de A Illa, han obligado a la Biblioteca de A Illa a buscar una alternativa. Esta consistirá en la celebración de un baile de disfraces en el interior del Auditorio de A Illa que comenzarán a partir de las 18.00 horas. Estará amenizado por el dj MB e incluirá una gran chocolatada y rosca para todos los participantes. A las 20.00 horas, el propio Auditorio acogerá la proyección de una película sorpresa de la mano del cine club Entrecortiñas. El resto de actividades previstas para estas fechas se mantendrán, especialmente una de las tradiciones más antiguas que existen en A Illa, la del «Día de pedir», cuando los más pequeños salen a la calle para conseguir golosinas visitando cada puerta.