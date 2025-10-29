La lluvia obliga a desplegar un plan alternativo para el desfile de Samaín
Las previsiones meteorológicas previstas para el próximo viernes, cuando se iba a celebrar el tradicional desfile de Samaín de A Illa, han obligado a la Biblioteca de A Illa a buscar una alternativa. Esta consistirá en la celebración de un baile de disfraces en el interior del Auditorio de A Illa que comenzarán a partir de las 18.00 horas. Estará amenizado por el dj MB e incluirá una gran chocolatada y rosca para todos los participantes. A las 20.00 horas, el propio Auditorio acogerá la proyección de una película sorpresa de la mano del cine club Entrecortiñas. El resto de actividades previstas para estas fechas se mantendrán, especialmente una de las tradiciones más antiguas que existen en A Illa, la del «Día de pedir», cuando los más pequeños salen a la calle para conseguir golosinas visitando cada puerta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- El juez ordena el ingreso en prisión de los dos cabecillas de la operación Doner
- Seis décadas de dedicación al prójimo
- El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego
- Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido
- Los barrios con mayor desigualdad salarial están en Vilagarcía y Sanxenxo
- Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía
- Los flamencos de Vigo pueden ser arousanos