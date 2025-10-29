A Illa limita a un sentido de circulación la calle que da acceso al cementerio

La calle Outeiro da Vila, por la que se llega al acceso principal al cementerio de A Illa, pasa hoy a convertirse en un vial de un único sentido de circulación con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y facilitar la comodidad de los peatones que transitan por la misma. El nuevo sentido de la circulación se establecerá desde el IES Illa de Arousa hacia la calle Paradela, garantizando que el tráfico circule de forma más ordenada, especialmente durante las horas de entrada y salida del centro educativo, donde el volumen de vehículos es más elevado.

Para fundamentar la decisión, la Policía Local instaló un medidor de flujo de tráfico en la calle, que ha ido recogiendo datos a lo largo de los últimos días. Este estudio indica que, de media, 182 vehículos circularon en la dirección propuesta por el Concello, mientras que 87 lo hicieron en la dirección contraria, es decir, hacia el instituto. Estos resultados, explican desde el Concello, «evidencian que la mayoría de los conductores ya se mueven de acuerdo con el sentido que se va a imponer, por lo que la medida refleja las necesidades reales del tráfico y minimiza posibles inconvenientes a los usuarios habituales de esta calle». A mayores, existe una calle paralela que lleva al mismo destino, por lo que «era innecesario mantener ambas calles en el mismo sentido». Al establecer Outeiro da Vila como sentido único, se crea «un circuito viario más eficiente y seguro, optimizando la circulación, reduciendo posibles puntos de conflicto y facilitando la movilidad peatonal, especialmente cerca del cementerio y del instituto, zonas de mayor tránsito peatonal y de vehículos».