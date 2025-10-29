Fuerte repunte de las biotoxinas marinas en los polígonos mejilloneros de Galicia

Los resultados de los últimos análisis efectuados por el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) confirman la tendencia al alza del episodio tóxico del que ya se informaba hace días en FARO DE VIGO.

Un avance de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison), que ha multiplicado los cierres de bateas de cultivo de mejillón.

Los dinoflagelados del género «Dinophysis» que, como el «Acuminata», el «Caudata» y el «Acuta» desencadenan el avance de la diarreica, han provocado en los dos últimos días el cierre de los polígonos Cangas H y Cangas C, en la ría de Vigo, así como de los arousanos Grove C2, Grove C4 y Cambados C (Norte).

A esas prohibiciones de extracción de moluscos bivalvos cultivados en viveros flotantes se sumaron las del Muros A y Muros C, en la ría Muros-Noia, y las del Cambados C (Sur) y Grove C3, en Arousa.

Así transcurren las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Consellería do Mar en el Intecmar, bajo dirección de Covadonga Salgado. / Noé Parga

Todas ellas vienen a confirmar la importancia de este episodio tóxico que previamente ya había llevado a Covadonga Salgado, la directora del Intecmar, a decretar el cierre de las bateas de Cangas y Bueu, en la ría de Pontevedra.

Aguas que ya arrastraban cinco polígonos inoperativos desde el pasado mes de agosto, y que el viernes pasado vieron como se cerraban también los tres de Portonovo, que eran los últimos que tenía disponibles.

De este modo, con todos sus viveros flotantes temporalmente clausurados, la ría pontevedresa se mantiene fiel a su tendencia habitual, ya que es un año tras otro la que más tiempo permanece cerrada a causa de las biotoxinas.

Los cierres

En resumen, que esta tarde –la situación puede cambiar en cualquier momento– estaban cerrados 21 polígonos en el conjunto de Galicia.

Manuel Méndez

Entre ellos, los ocho citados de que dispone Pontevedra, cinco de la ría de Arousa –quedaban 21 operativos–, el de Baiona, tres de los cuatro localizados en aguas de Muros-Noia y cuatro de los doce polígonos que corresponden a la ría de Vigo.

La única ría «limpia»

La única que por ahora permanece completamente a salvo de las biotoxinas marinas es la de Ares–Betanzos, ya que sus dos polígonos de Sada –un centenar de viveros flotantes– siguen autorizados para la extracción y comercialización de mejillón.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

Y todo por un avance de biotoxinas lipofílicas que se hace notar de manera particularmente intensa en estaciones oceanográficas como las de Liméns, Boca Norte y Baiona, en lo que a la ría de Vigo se refiere.

De los últimos informes técnicos sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar también se desprende esa creciente presencia de dinoflagelados en las estaciones Aldán, Boca Sur, Aldán Interior, las de Bueu y Festiñazo, enclavadas en la ría de Pontevedra.