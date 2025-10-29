Éxito de los criadores salinienses en el XXII Campeonato Galego de Cetrería

Espaldarazo a la cetrería saliniense con triunfos de tres cetreros que copan posiciones de honor en los pódios del Campeonato Galego celebrado en pasado fin de semana en Vilalba y Cospeito (Lugo). De ellos, el meañés Ignacio Orge ha vuelto a subirse al cajón por sexta ocasión. Lo hizo este año como subcampeón, pero con el mérito de hacerlo por partida triple, cosechando el sub-campeonato en tres de las cuatro modalidades existentes.

No fue el único arousano en alcanzar el éxito, por cuanto el veterano cambadés Evaristo González se hizo con el título en la disciplina de pequeñas rapaces, modalidad en la que el Ignacio Orge clasificó segundo con «Narco», un peryan con el que ya fuera campeón gallego en 2023 y 2024. Mientras, en la disciplina de halcones «mano a mano», el campeonato recayó en el cetrero grovense Diego Fernández, y al segundo escalón se subió Ignacio Orge con «Pol», un halcón aplo-mado con el que precisamente es nuevo este año en la competición.

En la categoría bajo vuelo con azores, Ignacio Orge lograba el subcampeonato con «Kuk», un azor de 830 gramos bien musculado que clasificó por detrás del cetrero coruñés Carlos Gil. Úni-camente la altanería quedó sin representación arousana, modalidad cuyo título recayó el boirense Roger Domínguez.

El campeonato, organizado por la Sociedad Galega de Cetrería y Federación Galega de Caza, se celebró en los Concellos de Vilalba y Cospeito. El ayuntamiento de Vilalba acogió la parte logística del evento, con la presentación del campeonato y una muestra de aves de cetrería.

Luego tocaba recepción de participantes y sorteos de turnos de vuelo, más la conferencia realizada sobre «Corenta anos de azor no Morrazo» y una cena de confraternidad con todos los cetreros. Los vuelos del campeonato tuvieron lugar en los terrenos cedidos por el Tecor Terra Chá donde se dieron cita cerca de 60 aves procedentes Tarragona, León, Madrid, Palencia, Cantabria, entre otros puntos de España, más algunos cetreros llegados desde del país luso. Satisfacción de la Federación Galega de Cetrería, que calificaba esta edición como «un campeonato espectacular en todos los sentidos, nivel de vuelos, organización y el ambiente de todos los participantes y público».