El descenso de la natalidad lleva a Vilagarcía a bajar por primera vez de los 700 alumnos matriculados en Educación Infantil

La demografía escolar continúa en descenso en O Salnés, y Vilagarcía vuelve a situarse en el centro de la tendencia. Por primera vez en la última década el número de alumnos matriculados en Educación Infantil, de entre 0 y 6 años, en la capital arousana cae por debajo de los 700, situándose en este curso 2025 en 673 escolares, frente a los 710 del año pasado y los 1.048 de 2015, lo que supone un descenso del 46% en los últimos diez años.

Aunque la pérdida de alumnado infantil es un fenómeno generalizado en toda la comarca, Vilagarcía concentra el retroceso más acusado en términos absolutos. Desde 2015, ha perdido a 375 niños en edad de guardería, una cifra que refleja con claridad el impacto del descenso de la natalidad y del envejecimiento poblacional.

El comportamiento ha sido similar, aunque menos abrupto, en el resto de Concellos: Cambados pasa de 398 alumnos en Educación Infantil en 2015 a 272 en 2025 (-31%); O Grove, de 262 a 203 (-22%); A Illa, de 164 a 97 (-41%); Meaño, de 138 a 131 (-27%); y Vilanova, de 244 a 192 (-21%).

En conjunto, todos los municipios de O Salnés muestran una curva descendente, pero Vilagarcía no solo lidera el número total de alumnos -concentra el 43% del alumnado infantil comarcal-, sino también la mayor reducción acumulada en términos absolutos.

En Educación Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO) la evolución ha sido más estable. En Primaria, Vilagarcía pasa de 2.105 alumnos en 2015 a 1.803 en 2025, lo que supone un descenso del 14%, mientras que en ESO se mantiene prácticamente estable, con 1.480 estudiantes este curso frente a 1.442 hace 10 años. Estos datos confirman que el descenso demográfico se concentra en los primeros niveles del sistema educativo, anticipando una caída futura en las etapas superiores.

Esta situación, como es lógico, va totalmente en consonancia con el descenso en el número de nacimientos en cada localidad. En el caso de Vilagarcía, se ha pasado de un registro de 324 en 2015 a los 189 que se produjeron en 2024. Ningún concello saliniense resiste la comparativa de alumbramientos respecto a hace tan solo 10 años, con descensos de entre el 30% y el 40% en todos los casos.

Si ya nos retrotraemos al año 2000, un cuarto de siglo antes, había cuatro ayuntamientos con medias de nacimientos superiores al centenar. Eran los casos de Cambados (127), O Grove (107), Vilagarcía (268) y Vilanova (101) e incluso en A Illa (52) se superaba el medio centenar, pero desde el año 2007 la tendencia ha ido claramente a la baja sostenidamente.

Esta tendencia de caída de matriculaciones en Educación Infantil es una preocupación notoria y evidente entre los equipos directivos y las administraciones educativas, que ya advierten de un posible reajuste de unidades escolares en los próximos cursos. Cuestiones como las ratios alumnos/profesor tendrán que ser revisados nuevamente en los próximos cursos.